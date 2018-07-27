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«Башинформсвязь» не добилась отмены выплаты «дочке» БЭСК 622 млн рублей

13:54, 27.07.2018
«Башинформсвязь» не добилась отмены выплаты «дочке» БЭСК 622 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение о выплате ПАО «Башинформсвязь» 621,9 млн рублей «Башкирэнерго» («дочка» «Башкирской электросетевой компании», БЭСК).

Соответствующее судебное определение размещено в картотеке арбитражных дел 26 июля.

Напомним, что процесс тянется около года. «Дочка» БЭСК потребовала 544,5 рублей как компенсацию неосновательного обогащения и 77,2 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Ранее гендиректор БЭСК Дмитрий Шароватов рассказал, что компания не имеет целью банкротство «Башинформсвязи».

Бизнес Башкортостан
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