«Башинформсвязь» не добилась отмены выплаты «дочке» БЭСК 622 млн рублей
Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение о выплате ПАО «Башинформсвязь» 621,9 млн рублей «Башкирэнерго» («дочка» «Башкирской электросетевой компании», БЭСК).
Соответствующее судебное определение размещено в картотеке арбитражных дел 26 июля.
Напомним, что процесс тянется около года. «Дочка» БЭСК потребовала 544,5 рублей как компенсацию неосновательного обогащения и 77,2 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.
Ранее гендиректор БЭСК Дмитрий Шароватов рассказал, что компания не имеет целью банкротство «Башинформсвязи».Бизнес Башкортостан
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