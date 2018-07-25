Новым замминистра образования Башкирии назначена начальник юротдела министерства
Правительство Башкирии утвердило Альфию Галиеву на пост заместителя министра образования республики. Последние 7 лет она возглавляла юридический отдел министерства.
Распоряжение о назначении подписано 23 июля, сообщает пресс-служба Минобраза РБ.
Галиева окончила БашГУ по специальности «Правоведение». Работала налоговым инспектором и нотариусом. В Минобраз перешла в 2004 году.ОбществоВласть Башкортостан
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