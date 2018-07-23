Мурзагулов о выдвижении от партии Гудкова и Собчак: «Я занимаюсь тем, что мне хочется делать как человеку, как начинающему политику»

Вице-мэр подмосковного Красногорска Ростислав Мурзагулов сообщил о намерении участвовать в выборах совета депутатов города. Он возглавил список «Партии перемен» (бывшая «Гражданская инициатива»).

Он рассказал «Реальному времени», что встречался с лидерами партии Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым, принимая это решение. Чиновник отметил, что учился с Гудковым на журфаке МГУ.

«Мы встречались и с Ксенией Анатольевной, безусловно, и с Дмитрием Гудковым. Это было движение обоюдонаправленное», — добавил Мурзагулов.

Политик подчеркнул, что всегда считал себя человеком либеральных взглядов.

«Я занимаюсь тем, что мне хочется делать как человеку, как начинающему политику», — прокомментировал он свое решение примкнуть именно к этой партии. Он уже говорил, что считает «Партию перемен» похожей на СПС («Союз правых сил»).

Оставаться на муниципальном уровне Мурзагулов не собирается. Он рассчитывает на карьеру федерального политика.

«Война план покажет, у нас очень часто все меняется», — сказал чиновник.

Напомним, что Ростислав Мурзагулов был заместителем руководителя администрации главы Башкирии. Тогда ведомством руководил Радий Хабиров. Далее, вслед за начальником, Мурзагулов последовал сперва в администрацию президента РФ, а после в администрацию Красногорска.