В Уфе суд арестовал подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Советский райсуд Уфы отправил под стражу подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина.

По данным газеты «Версия», четверо предполагаемых исполнителей убийства уже отправлены в СИЗО. Также суд должен арестовать коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева.

В то же время в сети появилась запись следственного эксперимента на месте преступления. Один из подозреваемых подробно демонстрирует как проходило нападение на Яшина.

Напомним, что Следком РБ уже сообщил о задержании четырех исполнителей убийства и его заказчика. Однако изначально в СМИ появилась информация о восьми подозреваемых.