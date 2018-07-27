«Уфа» без голов и победы — «Домжале» не дожали

Башкирский клуб не смог победить словенский «Домжале» в первом матче еврокубков в истории команды

Вот и случилось то, о чем и не могли и мечтать болельщики Башкортостана 7—8 лет назад: ФК «Уфа» дебютировал в Лиге Европы. Во втором квалификационном раунде подопечные Сергея Томарова на своем поле встретились со словенским «Домжале». Как «башкирам» не удалось победить и забить гол (0:0) в первом европейском матче в своей истории — в репортаже «Реального времени».



Слишком уважительное отношение



Футбольный клуб «Домжале» был основан в 1921 году и является одним из старейших футбольных клубов чемпионата Словении. О всех достижениях словенцев «Реальное время» рассказывало еще после жеребьевки, когда у «Уфы» было два варианта соперника. «Домжале» один трех, пожалуй, словенских клубов, название которых на слуху. Еще две команды — «Марибор» и «Олимпия» из Любляны. Главный тренер «Домжале» Симон Рожман прокомментировал на официальном сайте своей команды ожидания от встречи с «Уфой»:

— Нас ждет новое непростое испытание против квалифицированного оппонента из сильной российской лиги. У нас есть свои желания и амбиции. Я уверен, что мои парни покажут максимум своих способностей. Мы все еще собираем информацию о конкуренте, но уже знаем, что это очень организованная и укомплектованная команда, очень дисциплинирована в обороне. Мы будем играть на искусственном газоне, что может создать дополнительные трудности для нас. Мы постараемся быстро адаптироваться и показать свои лучшие качества, лучшую форму, чтоб вернуться домой с благоприятным результатом. В любом случае, мы сделаем все возможное, постараемся сыграть в нашу игру, которую мы неплохо продемонстрировали во всех трех матчах сезона.

Не было шапкозакидательских настроений и в стане «горожан». Главный тренер (хотя в заявке на Лигу Европы таковым официально является Дмитрий Кириченко) Сергей Томаров уважительно относится к сопернику. Забегая вперед, это было слишком уважительное отношение. Нулевая ничья явно на пользу словенцам.

Сергей Томаров уважительно относится к сопернику. Фото gorobzor.ru



— Мы смотрели их игры. Сегодня они еще будут играть в своем чемпионате, и две игры квалификации мы тоже видели, их товарищеские матчи наблюдали. Информации много, будем анализировать и систематизировать, и с завтрашнего дня целенаправленно готовиться к ним. Футболисты словенского клуба достаточно мобильны, любят работать с мячом. То, что они 10 лет подряд играют в Лиге Европы, говорит, наверное, что это команда достаточно квалифицированная, серьезная. Будем готовиться, стараться сыграть хорошо, — отметил наставник на открытой тренировке ФК «Уфа».

«Уфа» и «Домжале» устроили на поле «Нефтяника» светофор

По приезду со сборов в Австрии, где команда Томарова два раза выиграла (у румын и чехов — 3:2 и 2:1), один неполный матч сыграла вничью с немцами из 3 лиги — 1:1, а также проиграла пять раз призерам европейских чемпионатов (не топ), «горожане» презентовали свою новую форму. Красный цвет остался главным. В нем, согласно предыгровой жеребьевке, и должны были появиться уфимцы на зеленом поле стадиона «Нефтяник» в первом официальном международном матче. Соперники — в традиционно желтом. То есть, получился такой своеобразный светофор.

Удивительно, но даже в этом «европейском» случае уфимское руководство столкнулось с проблемой посещаемости — аншлага, судя по продаже билетов, ожидать не стоило. Однако в день игры билеты расходились, как горячие пирожки. И все равно стадион заполнился тысяч на 10—11, не больше.

Приманкой стало приглашение Дмитрия Голубова — футболиста, чей покер когда-то вывел «Уфу» в Премьер-лигу. Такой вот «гвоздь программы». Можно было, конечно, позвать и Александра Зинченко, но он находится в турне в Америке, где пока еще его «Мансити» играет товарищеские турниры. «Зина», кстати, уже успел «отличиться» там — «привез» пенальти в матче с «Боруссией», который «англичане-горожане» проиграли 0:1.



По приезду со сборов в Австрии «горожане» презентовали свою новую форму. Красный цвет остался главным. Фото vk.com/ufafc

Осторожное начало

Не стал отступать тренерский штаб «Уфы» от игры в пять защитников, практикуемой на сборах в Австрии. Хотя, казалось, уфимцы в этом матче должны были играть на победу В защитной линии в стартовом составе вышли Живоглядов, Йокич, Неделчару, Табидзе и Тумасян. Без неожиданностей и в полузащите — Салатич, Пауревич и Обляков. Дуэт нападающих составили Слай и Кротов. Отметим, что успели дозаявить в Лигу Европы еще и второго нигерийца Кехинде Фатаи, который остался в запасе на этот матч.

Первый опасный момент у хозяев возник лишь на 8-й минуте, когда навес с правого фланга Живоглядова пытался замкнуть Игбун. До этого не очень опасный штрафной пробили словенцы. Гости нисколько не тушевались и искали шанс подобраться к воротам Александра Беленова. Адам Гнезда-Черин на исходе 14-й минуты попробовал проверить бдительность уфимского вратаря, пробив чуть выше левой «девятки». В ответ атака Игбуна с прострелом на Кротова завершилась сейвом вратаря Деяна Милича. И сразу же после этого момента Ибраими буквально простил хозяев, расстреливая ворота прямо по центру.

До традиционного водопоя (а было жарко, несмотря на вечер) Кротов пару раз побывал в офсайде — гости играли внимательно и организованно в обороне.

После 30-й минуты хозяева чуть поднажали, но ограничились полумоментами, хотя шанс у Игбуна мог показаться опасным. Концовка тайма также прошла в давлении «горожан», однако «желтые» гнулись, но не ломались. Буквально со свистком поле покинул Кротов, матч для него, похоже, закончился из-за повреждения. А уфимцы успели упустить самый опасный момент, Пауревич и Игбун не смогли замкнуть прострел словенского уфимца Йокича — 0:0.



И снова хромая реализация



На позицию Кротова во втором тайме вышел Кехинде Фатай. Это не сильно добавило активности атакам уфимцев. Разве только Слай почувствовал свежую кровь, заработав желтую карточку на себе. А вот штрафной Облякова, заработанный на Слае, мог принести успех, но Тумасян не попал в ворота в суматохе у ворот «Домжале». Позже Фатай пробил очень не удачно, хотя цель была близка. Но и словенцы не отсиживались в обороне, стреляя по воротам Беленова. Предупреждения схватили Табидзе и Йокич, а голов все не было. У хозяев атакующая игра совершенно не клеилась — все было вокруг да около.

«Уфе» так и не удалось взломать оборону крепкого «Домжале», которого ничья в Уфе устроила на все сто. Фото vk.com/ufafc

Пауревич на 80-й минуте упустил практически выход один в один — вратарь удачно сложился и спас словенскую команду. В общем, так и не удалось взломать оборону крепкого «Домжале», которого ничья в Уфе устроила на все сто. В гостях 2 августа команде Томарова будет очень трудно.



Симон Рожман: «Мы сыграли лучше, чем можем»

Главный тренер «Домжале» Симон Рожман прокомментировал результат на послематчевой пресс-конференции:



— Поздравляю моих игроков. Мы сыграли лучше, чем можем. Мы знаем, что такое российская лига, насколько она сильна, что такое «Уфа». Но мы показали хороший футбол. Уровень наших чемпионатов несравним. Так что мы очень довольны тем, что сыграли вничью. Думаю, что это был хороший матч со стороны обеих команд.

Сергей Томаров: «Очень переживаем за результат»

Наставник ФК «Уфа» был несколько озадачен своим тренерским дебютом в Европе:



— Прогнозировали, что будет такая сложная игра. Соперник непростой, но ничем нас особым не удивил. Матч был очень сложным и в эмоциональном, и в физическом плане, ведь стоит жара приличная. По такой игре хорошо, что не пропустили. Но и реализация моментов очень хромает. На данный момент очень переживаем за эти действия и результат.

Игроки уфимского клуба между тем не унывали. «Шансы 50 на 50, у нас есть еще ответная игра, в которой мы попытаемся забить. Если это удастся, то у нас будет преимущество в этом плане. Болельщики сегодня помогли, поддерживали нас, но мы, к сожалению, не реализовали свои возможности», — заявил после игры полузащитник «Уфы» Иван Пауревич.

«Это был наш дебют в Лиге Европы. Считаю, что мы неплохо играли. Не забили уйму моментов, но хорошо, что не пропустили. «Домжале» — хорошая команда, имеет опыт выступлений в еврокубках, но мы будем биться, мы хотим продолжать свой путь, это очень хороший шанс для каждого из нас проявить себя», — это уже защитник башкирского клуба Денис Тумасян хвалит соперника и обещает битву в Словении.

Так или иначе, от «Уфы» ждали вчера только победы в матче против далеко не самого грозного европейского клуба. И это еще мягко говоря. Пока игра башкирской команды оптимизма не внушает, и подопечным Томарова придется вылезти из кожи в Словении, дабы исправить впечатление.