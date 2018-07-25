К убийству топ-менеджера УМПО причастны его коллеги — СМИ

К убийству заместителя коммерческого директора ПАО «ОДК-УМПО» Юрия Яшина могут быть причастны его коллеги. Следствие считает, что преступники избавились от свидетеля.

Среди задержанных ФСБ подозреваемых находятся начальник материально-технического отдела и заместитель высокопоставленного руководителя, передает портал proufu.ru со ссылкой на источники.

По информации издания, у Яшина мог быть компромат на несколько коллег. Отмечается, что таким компроматом, возможно, стали документы, изъятые следователями во время обысков в УМПО.

Напомним, что Яшин был похищен с подземной стоянки, куда он спустился, чтобы сесть в авто и отправиться на работу. Позже его тело полицейские нашли под Сафроновским мостом с признаками удушения. Накануне правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийстве топ-менеджера.

