Текучка капитала: Татарстан — в лидерах Поволжья по выводу денег, а Самара — по ввозу

Сколько денег утекло за рубеж в I квартале 2018 года. Больше всего переводов у россиян в Швейцарию, Узбекистан и США

Фото: провэд.рф

«Реальное время» продолжает следить за тем, куда жители России отправляют свои деньги. И откуда получают. Как выяснилось, Татарстан — главный регион Приволжского федерального округа по выводу денег за рубеж, но значительно растут и переводы сюда из-за рубежа.

Переводы из России — в два раза больше переводов в Россию

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», основанным на статистике Центробанка и «Почты России», объем трансграничных переводов из России в I квартале 2018 года составил 10,17 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель заметно вырос — сразу на 20%. В I квартале 2017 года он составлял всего 8,5 млрд долларов.

В основном этот рост обеспечен переводами в страны дальнего зарубежья — их объем вырос на 23% (с 6,2 до 7,6 млрд долларов). Переводы в страны СНГ тоже выросли, но не так заметно — на 11%, с 2,29 до 2,53 млрд рублей. Доля переводов в страны дальнего зарубежья выросла с 73% до 75%.

Интересно, что опрошенные эксперты по-разному трактуют увеличение объемов переводов денег за рубеж. Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», считает, что подобная динамика пусть и косвенно, но свидетельствует об усилении оттока капитала из страны. «Иные показатели, также характеризующие динамику вывода капиталов, эту версию подтверждают. Одной из основных причин усиления оттока денежных средств из России является снижение её инвестиционной привлекательности, ухудшение экономической конъюнктуры, падение доходов населения, усиление санкционного давления на страну и неясные перспективы дальнейшего развития государства. Банк России уже ухудшил прогнозы по выводу капиталов из России на этот год с 13 до 19 млрд. долл. И, несмотря на то, что значительная часть подобной динамики определяется компаниями–гигантами, в первую очередь – нефте- и газо- экспортерами, трансграничные переводы тоже вносят определенную лепту», — говорит он.

А вот Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования, видит эту ситуацию абсолютно по-другому. «Ускорение оттока капитала из России может быть связано, в частности, с выходом России из кризиса и повышением реальных располагаемых доходов населения», — говорит он. Кроме того, Осадчий отмечает, что оттоку капитала из России способствует снижение процентных ставок по вкладам в рублях. По его словам, можно указать и такой фактор, как рост санкционного давления — он особенно значим во 2 квартале 2018 года.

При этом переводы денег в Россию выросли еще больше — на 24%, однако их объем по-прежнему почти в два раза меньше, чем объем переводов из нее. В I квартале 2017 года в Россию перевели 5,3 млрд долларов. При этом в основном вновь выросли переводы из стран дальнего зарубежья (на 27%, при росте переводов из стран СНГ лишь на 13%). Отметим, что доля переводов из стран дальнего зарубежья от общей суммы составляет почти 85%, их сумма — 4,5 млрд долларов.

А вот средняя сумма переводов при этом снизилась за год практически по всем позициям. Из России стали переводить в среднем на 4% меньше — показатель снизился со 184 до 176 долларов. При этом в страны дальнего зарубежья средний перевод уменьшился на 7% (со 185 до 172 долларов), а в страны СНГ — наоборот, увеличился на те же 7%, со 180 до 192 долларов. Таким образом, средний перевод в страны дальнего зарубежья стал меньше, чем в страны СНГ.

Что касается переводов в Россию, то они снизились и из стран дальнего зарубежья, и из стран СНГ. Средний перевод в Россию снизился на 5%, с 436 до 414 долларов. При этом из стран дальнего зарубежья стали переводить на 8% меньше — 491 доллар, а из стран СНГ — на 4% меньше, 221 доллар.

Снижение средней суммы перевода Алексей Коренев из ГК «ФИНАМ» объясняет большим количеством причинами. По его словам, они могут варьироваться, начиная с того, что в процесс втягивается все большее число мелких игроков, и заканчивая желанием снизить риски при осуществлении подобных переводов, связанным как с усилением надзора со стороны фискальных и правоохранительных органов, так и возможными потерями значительных сумм денег в случае блокировки операций по тому или иному кредитному учреждению, как уже было в начале введения санкционного режима против России.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)

Показатель I кв. 2018 г. IV кв. 2017 г. III кв. 2017 г. II кв. 2017 г. I кв. 2017 г. I кв. 2018 к I кв. 2017 Всего, млн долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 10.170 11.979 11.608 11.743 8.504 20% в страны дальнего зарубежья 7.639 8.581 7.659 8.472 6.216 23% в страны СНГ 2.531 3.398 3.949 3.270 2.289 11% Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 5.301 5.991 5.047 5.487 4.262 24% из стран дальнего зарубежья 4.492 5.058 4.205 4.644 3.545 27% из стран СНГ 809 933 842 843 717 13% Сальдо -4.869 -5.988 -6.561 -6.256 -4.243 15% страны дальнего зарубежья -3.147 -3.523 -3.454 -3.829 -2.671 18% страны СНГ -1.722 -2.465 -3.107 -2.427 -1.571 10% Средняя сумма одного перевода, долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 176 218 231 245 184 -4% в страны дальнего зарубежья 172 218 232 256 185 -7% в страны СНГ 192 219 230 220 180 7% Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 414 520 523 558 436 -5% из стран дальнего зарубежья 491 628 610 674 533 -8% из стран СНГ 221 270 304 287 230 -4%

В Россию стали больше переводить на туризм, а вывод денег на зарубежные кредиты обвалился

Физические лица-резиденты за I квартал 2018 года перевели из России 7,99 млрд долларов, а в их пользу перевели 4,7 млрд долларов. Основная масса этих денег приходится на статью «Перечисление собственных средств».

По поступлениям в Россию эта статья переводов составляет 1,5 млрд долларов. При общем росте всех переводов в 25% рост перечислений собственных средств составил целых 68%. Доля их от общих переводов при этом составляет 32% (годом ранее — всего 24%). Другая крупная статья переводов в Россию — безвозмездные перечисления и поступления — они составляют 523 млн долларов и за год увеличились всего на 1%. 484 млн долларов, кроме того, составляют перечисления в качестве заработной платы (годовой рост — на 6%), а 449 млн долларов — переводы электронных денежных средств (годовой рост — на целых 45%). Переводы по прочим статьям составляют 930 млн долларов и за год выросли на 41%. В лидерах по годовому росту — операции на рынке Forex (выросли в 3 раза, до 64 млн долларов) и туристические услуги (рост на 67%, до 5 млн долларов). Снижение произошло по двум статьям — «Погашение кредитов» (на 42%, до 236 млн долларов) и «Проценты по кредитам» — на 10%, до 9 млн долларов.

Перечисления из России составили 8 млрд долларов, что на 29% больше, чем годом ранее. На самую крупную статью — перечисление собственных средств — приходится почти половина, а точнее — 48% из этой суммы, то есть 3,8 млрд долларов. Годом ранее доля составляла лишь 43%, объем был равен 2,67 млрд долларов. Годовой рост составил 43%. Вторая по объему статья — безвозмездные перечисления и поступления. По ней из России в I квартале 2018 года перевели 985 млн долларов — на 3% больше, чем год назад. Крупная статья также «Переводы электронных денежных средств» — по ней российские резиденты — физические лица перевели 760 млн долларов — на 31% больше, чем год назад. Чуть большая статья — «Прочие» — здесь объем составляет 770 млн долларов, а годовой рост — 68%. Также крупные статьи — «Оплата услуг» (477 млн долларов, годовой рост — на треть) и «Оплата товаров» (430 млн долларов, годовой рост — на 23%).

Снижение было зафиксировано по трем статьям перечислений из России — «Погашение кредитов» (на 78%, с 273 до 61 млн долларов), «Проценты по кредитам» (в два раза, с 6 до 3 млн долларов) и «Переводы в доверительное управление имуществом» (на 44%, с 16 до 9 млн долларов). Максим Осадчий из Банка Корпоративного Финансирования объясняет снижение по статье «Погашение кредитов» борьбой с отмыванием денег. В целом схожее мнение и у аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева. «Назначение платежа в виде «погашения кредитов» было одним из наиболее часто используемых обоснований трансграничных переводов. Сейчас объемы таких операций снизились в разы в связи, во-первых, с уменьшением физического числа зарубежных кредитов, которые приходится гасить, во-вторых, с усилением контроля за подобными переводами», — говорит он.

Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений, млн долларов США



Показатель I кв. 2018 г. IV кв. 2017 г. III кв. 2017 г. II кв. 2017 г. I кв. 2017 г. I кв. 2018/2017 г. Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 4.697 7.987 5.353 8.723 4.422 7.777 4.864 8.591 3.763 6.214 25% 29% в том числе: 1) перечисление собственных средств 1.513 3.806 1.269 4.104 1.053 3.405 1.631 4.245 903 2.670 68% 43% 2) безвозмездные перечисления и поступления 523 985 653 1.190 567 1.236 569 1.171 518 952 1% 3% 3) кредиты 3а) привлечение кредитов 241 356 369 487 274 461 232 628 256 332 -6% 7% 3б) погашение кредитов 236 61 548 102 328 90 377 63 404 273 -42% -78% 3в) проценты по кредитам 9 3 19 4 12 3 10 5 10 6 -10% -50% 4) оплата товаров 20 430 16 439 18 432 10 420 19 351 5% 23% 5) оплата услуг 169 477 176 487 142 483 124 464 161 356 5% 34% 5а) образовательные услуги 3 64 3 70 2 116 2 102 2 58 50% 10% 5б) медицинские услуги 4 39 4 40 3 35 2 40 3 36 33% 8% 5в) консультационные услуги 50 13 47 16 24 13 21 13 46 12 9% 8% 5г) туристические услуги 5 86 5 87 5 86 4 82 3 69 67% 25% 5д) прочие услуги 108 276 117 274 108 232 95 227 107 181 1% 52% 6) операции с недвижимым имуществом 38 241 122 324 45 249 65 337 33 189 15% 28% 7) заработная плата 484 — 577 — 619 — 510 — 456 — 6% 8) переводы электронных денежных средств 449 760 388 738 336 614 335 550 310 582 45% 31% 9) операции на рынке Forex 64 88 70 56 21 45 28 42 21 30 205% 193% 10) переводы в доверительное управление имуществом 22 9 13 16 16 14 53 55 14 16 57% -44% 11) прочие 930 770 1.132 776 991 743 921 612 659 457 41% 68%

Из Швейцарии пришло в два раза больше денег



По поступлениям в Россию абсолютным лидером является Швейцария. Из этой страны в пользу физических лиц за I квартал 2018 года было переведено 1,09 млрд долларов. По сравнению с показателем годовой давности эти переводы выросли почти в два раза — с 564 млн долларов. Очень большая тут и средняя сумма одного перевода — 46,4 тысячи долларов, что почти в три раза больше прошлогоднего показателя.

Из находящейся на втором месте Латвии сумма переводов также выросла, но не так значительно — в полтора раза, с 373 до 527 млн долларов. При этом средний размер одного перевода даже снизился — на 2%, с 85 до 83 долларов. Этот показатель вообще один из самых низких из всех стран.

Третье место по объему переводов заняли США — однако тут показатель вырос едва заметно, на 4%, с 363 до 378 млн долларов. Средняя сумма одного перевода снизилась на 5% — с 732 до 694 долларов. На четвертом месте расположилась первая из стран по переводам в Россию, входящая в СНГ, — Казахстан. Сумма переводов тут составила 328 млн долларов — за год показатель вырос на 10%, а средняя сумма одного перевода составила 111 долларов (показатель снизился на 11%). Замыкает пятерку Великобритания — общая сумма переводов тут составила 292 млн долларов (на 3% меньше, чем годом ранее), а средняя сумма перевода — 2 758 долларов (в полтора раза больше, чем год назад).

Помимо уже упоминавшейся Швейцарии в лидерах по средней сумме одного перевода в Россию — Монако и Кипр. У Монако показатель вообще рекордный — 98 744 доллара, при общей сумме переводов всего в 52 млн долларов. За год размер среднего перевода вырос в 2,5 раза, а общая сумма — в 2,6 раза. Также большая сумма среднего перевода — 23 104 доллара — у Кипра, причем показатель за год вырос почти в полтора раза — с 16 тысяч долларов. Общая сумма переводов составила при этом 410 млн долларов — на 39% больше, чем годом ранее.

Очень значительный рост по сумме переводов и средней сумме одного перевода в Россию произошел у Нидерландов (оба показателя выросли примерно в два раза), а заметное снижение — у Австрии (оба показателя снизились почти в два раза).

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам в Россию

Страна I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 I кв. 2017 сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего 5.301 414 5.991 520 5.047 Страны дальнего зарубежья 4.492 491 5.058 628 4.205 ШВЕЙЦАРИЯ 1.090 46.426 1.347 48.712 1.004 ЛАТВИЯ 527 83 419 80 405 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 378 694 427 771 387 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 292 2.758 308 2.758 268 КИПР 410 23.104 390 19.388 371 ГЕРМАНИЯ 256 1.074 253 1.074 241

Скачок вывода средств на Кипр



Распределение стран по объему переводов из России в целом похоже на распределение стран по переводам в Россию. Первое место — у Швейцарии, сюда из России перевели 1,76 млрд долларов, что на две трети больше, чем год назад. А вот средняя сумма одного перевода при этом снизилась на 31% — с 10,2 тысячи до 7 тысяч долларов.

Второе место оказалось у одной из стран СНГ — Узбекистана. Общая сумма переводов составила 726 млн долларов, а средний перевод — 314 долларов. За год оба показателя выросли — на 17% и 19% соответственно.

Активно выводят деньги, кроме того, в США — на 659 млн долларов, в среднем — по 175 долларов за перевод. Сумма переводов выросла на 6%, а средняя сумма переводов снизилась на две трети. Четвертое место занимает Соединенное Королевство с 589 млн долларов переводов, в среднем — по 264 доллара каждый (общая сумма выросла на 20%, а средний перевод снизился на 8%). Замыкает пятерку стран по переводам из России Латвия — сюда перевели 575 млн долларов, в среднем — всего по 18 долларов. Оба показателя снизились — на 10% и 28% соответственно.

Самый большой средний перевод из России зафиксирован в Монако — он тут составляет 184 653 доллара, всего на 153 млн долларов. Оба показателя выросли — на 22% и 18% соответственно. Большой средний перевод, кроме того, в Австрию — по 20 924 доллара за раз, всего на 167 млн долларов. Средний перевод вырос на 63%, а общая сумма снизилась на 3%.

Наибольший рост средней суммы перевода заметен при переводах в Китай: средний перевод вырос более чем в 10 раз — с 215 до 2 268 долларов. За год полностью исчезли переводы в Израиль — хотя годом ранее их было на сумму в 104 млн долларов, в среднем — по 2 402 доллара за раз. Отметим, кроме того, значительный рост переводов на Кипр — почти в два раза, с 226 по 443 млн долларов, при этом средний размер перевода вырос с 1 324 до 2 505 долларов.

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам из России

Страна I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 I кв. 2017 сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего 10.170 176 11.979 218 11.608 Страны дальнего зарубежья 7.639 172 8.581 218 7.659 ШВЕЙЦАРИЯ 1.760 7.041 1.715 5.830 1.581 ЛАТВИЯ 575 18 575 21 506 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 659 175 638 200 549 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 589 264 645 284 615 КИТАЙ 234 2.268 518 2.979 627 КИПР 443 2.505 538 3.613 392

У Татарстана — всплеск вложений и лидерство по выводу



Регионы Приволжского федерального округа за прошедший год показали разнонаправленную динамику по трансграничным переводам. Лидером по поступлениям в пользу физических лиц в Россию по-прежнему, как и год назад, является Самарская область. Показатель тут составил 25,5 млн долларов США — на 5% больше, чем в I квартале 2017 года. Однако находящаяся по этому показателю на втором месте Нижегородская область, ранее вплотную приближавшаяся к Самарской области, отступила — переводы сюда снизились на 17%, до 19,3 млн долларов.

А вот Татарстан, в который год назад перевели всего 9 млн долларов, увеличил показатель сразу на 82%, до 16,4 млн долларов. Сравнимый рост показала и Республика Башкортостан — рост здесь составил сразу 76%, благодаря чему регион оказался на четвертом месте. Замыкает пятерку регионов ПФО по переводам в Россию Пермский край, однако показатель за год снизился — на 13%.

К регионам с наибольшим ростом переводов в Россию, кроме Татарстана и Башкортостана, входят также Мордовия (тут показатель увеличился с 0,4 до 0,8 млн долларов), Удмуртия (рост на 60%, с 2 до 3,2 млн долларов), Кировская область (рост на 46%, с 1,3 до 1,9 млн долларов).

Что касается переводов денег из России, то лидером тут, как и год назад, является Татарстан. Отсюда было переведено 65,4 млн долларов, однако показатель за год снизился на 10%. На втором месте находится Самарская область с не изменившимся с прошлого года результатом в 44,2 млн долларов, а третье место — у Нижегородской области с показателем в 41,8 млн долларов (снижение за год на 4%). На четвертом месте расположился Башкортостан с 22,9 млн долларов (очень большой рост — в полтора раза), а замыкает пятерку регионов ПФО по выводу денег за рубеж Кировская область с 11,5 млн долларов. Годовой рост тут еще больше — на две трети.

Впрочем, регионом-рекордсменом по темпам роста показателя вывода денег за рубеж стала Пензенская область. Тут он вырос за год сразу на 75%, с 1,6 до 2,8 млн долларов. Те же 75% роста — у Чувашии, с 0,8 до 1,4 млн долларов. А вот заметно меньше стали переводить денег из Оренбургской области — снижение тут сразу на 41%, с 11,9 до 7 млн долларов. Также заметное снижение в Марий Эл — на 38%, с 1,6 до 1 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в территориальном разрезе, млн долларов США



Регион ПФО I кв. 2018 I кв. 2017 I кв. 2018/2017 Поступления в пользу физических лиц в Россию Перечисления физическими лицами из России Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Россию Перечисления физическими лицами из России Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Россию Перечисления физическими лицами из России Самарская область 25,5 44,2 69,8 -18,7 24,3 44,2 68,0 -20,0 5% 0% Нижегородская область 19,3 41,8 61,2 -22,5 23,3 43,5 66,8 -20,2 -17% -4% Республика Татарстан 16,4 65,4 81,8 -49,0 9,0 73,0 82,3 -63,8 82% -10% Саратовская область 6,1 7,6 13,7 -1,5 5,5 10,0 15,7 -4,7 11% -24% Пермский край 7,7 10,0 17,7 -2,3 8,9 8,1 17,0 0,8 -13% 23% Республика Башкортостан 14,1 22,9 37,1 -8,8 8,0 15,5 23,8 -7,2 76% 48% Кировская область 1,9 11,5 13,4 -9,6 1,3 6,9 8,0 -5,6 46% 67% Удмуртская Республика 3,2 7,7 10,9 -4,5 2,0 7,8 10,0 -5,7 60% -1% Ульяновская область 4,1 4,3 8,4 -0,2 4,7 5,0 9,0 0,0 -13% -14% Оренбургская область 3,6 7,0 10,6 -3,3 3,5 11,9 15,4 -8,5 3% -41% Пензенская область 3,0 2,8 5,8 0,1 2,1 1,6 3,7 0,5 43% 75% Республика Марий Эл 1,8 1,0 2,8 0,8 1,4 1,6 3,0 -0,2 29% -38% Чувашская Республика 6,4 1,4 7,8 5,0 4,5 0,8 5,4 3,7 42% 75% Республика Мордовия 0,8 0,4 1,2 0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 100% 0%