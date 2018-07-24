ФСБ задержала в Уфе восьмерых подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО — СМИ

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. В ночь на 24 июля сотрудники ФСБ и уголовного розыска задержали восемь человек.

«Восемь человек задержали сегодня, 24 июля, ночью. Все они жители Уфы в возрасте от 20 до 50 лет», — приводит портал ufa1.ru слова источника.

По данным источника, один из задержанных уже начал давать признательные показания.

Напомним, что Яшин был похищен с подземной стоянки, куда он спустился, чтобы сесть в авто и отправиться на работу. Позже его тело полицейские нашли под Сафроновским мостом с признаками удушения. Правоохранители обнаружили, на каких автомобилях передвигались преступники. По этой информации и были определены подозреваемые.