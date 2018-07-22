Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате

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Известный дизайнер Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По его словам, уфимцы украли идею у логотипа столицы Удмуртской Республики, разработанного студией Лебедева в мае 2014 года. В его логотипе, как написано на сайте студии, объединились удмуртский солярный символ-оберег, в котором легко читается буква» Ж», трафаретный шрифт, символизирующий заводские традиции.

«Казалось бы, что общего между Уфой и Ижевском? У них же нет даже общей буквы. Но нет, общая буква нашлась», — отметил Лебедев.

Напомним, ранее бизнесмен Олег Тиньков назвал «сомнительным» качество услуг Артемия Лебедева.