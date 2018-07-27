Радий Хабиров на выборах депутатов Красногорска будет конкурировать со своим заместителем

Экс-руководитель администрации главы Башкирии, глава подмосковного Красногорска, Радий Хабиров возглавил список «Единой России» на выборах совета депутатов города.

Отметим, что на выборы также идет его заместитель и соратник Ростислав Мурзагулов. Он возглавил список «Партии перемен» (бывшая «Гражданская инициатива»).

«У меня вполне нормальное отношение к выдвижению Ростислава. Мы часто говорим о политической конкуренции, и то, что (на выборах в горсовет, — прим. ред.) выдвинулось много партий,— это только плюс. Я верю, что ему искренне это все интересно и это может принести пользу»,— приводит слова Хабирова «Коммерсантъ».