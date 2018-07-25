Следком Башкирии сообщил о задержании заказчика убийства топ-менеджера УМПО

Следком раскрыл подробности расследования убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Отмечается, что кроме четырех исполнителей был задержан и заказчик.

«Проведен значительный объем следственных действий, в том числе более 10 обысков, произведенных одновременно, назначен ряд необходимых судебных экспертиз», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Преступлением занимается первый отдел по расследованию особо важных дел башкирского Следкома.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения в организации и исполнении преступления, предусмотренного пунктами «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц, по найму).

По некоторым данным, убийство Яшина заказали его коллеги. По данным СМИ, среди задержанных начальник материально-технического отдела и заместитель высокопоставленного руководителя УМПО.