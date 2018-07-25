Арбитраж Башкирии признал банкротом издательство «Башкортостан»

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом издательство «Башкортостан». Процедура конкурсного производства введена 23 июля.

Общий размер требований кредиторов к издательству составляет 368,5 млн рублей.

Конкурсным управляющим назначена Зайтуна Ахияртдинова. Она отметила, что не знает как долго будет продолжать работать издательство, пишет «Коммерсант».

В правительстве РБ рассматривают варианты передачи заказов издательства сторонним типографиям. На сегодня в «Башкортостане» печатаются основные периодические издания, в том числе ежедневные федеральные газеты.

В Минземимущества РБ подчеркнули, что пытались договориться с одним из основных кредиторов издательства — банком ВТБ.

«Реально было за пять лет вытащить предприятие, но потом банк отказался от всех договоренностей», — приводит издание слова собеседника в министерстве.

Напомним, что в июне арбитраж не стал исключать из числа кредиторов «Башкортостана» «Региональный фонд». Его требования составляют 133,5 млн рублей. В то же время ВТБ претендует на 214 млн рублей.