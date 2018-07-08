Башкирская неделя: удар по активам Евтушенкова, закредитованность «Башнефти» и демографический спад

Главные события в Башкортостане: митинги в Стерлитамаке, теряющие актуальность претензии БЭСК к Татарстану и новый поворот в карьере экс-руководителя администрации главы РБ

На неделе в Башкирии прошли акции против пенсионной реформы — потенциально главного события этого лета. Любопытно выглядели и подробности подготовки ряда известных политиков к выборам в Госсобрание-Курултай РБ. По слухам, бывший руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный решил выдвигаться в республиканский парламент от «Патриотов России». Кроме того, «Реальное время» проанализировало ситуацию с закредитованностью башкирских компаний. Подробнее обо всем — в нашем свежем обзоре.

Против повышения пенсионного возраста

Политический июль должен был начаться масштабным митингом против пенсионной реформы в Уфе. Однако заявку Федерации профсоюзов Башкирии на 1 июля отклонили, и десятитысячную акцию пришлось передвинуть на 12 июля.

В Стерлитамаке же аналогичный митинг организовывали активисты «Левого фронта». Они добились проведения мероприятия 2 июля. Однако для этого организаторам пришлось согласиться на территориальный перенос акции — вместо площади перед бывшим ДК «Сода» протестующим пришлось выехать на поросшую бурьяном площадку возле авторынка на окраине города. На митинг собрались около 200 человек. Главным оратором стал лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин.

Затем «Левый фронт» провел акцию и в столице республики. Активисты организовали сбор подписей под петицией Рустэму Хамитову. Они потребовали от главы региона провести в Башкирии референдум по поводу пенсионной реформы. После сбора подписей двухметровый плакат доставили в приемную главы.



В Стерлитамаке же аналогичный митинг организовывали активисты «Левого фронта». Фото Радика Вахитова

К слову, о гражданской активности во втором городе Башкортостана. Здесь в конце недели состоялся еще один митинг — в защиту Стерлитамака. Акция, организованная Партией ветеранов России, собрала более 1 000 человек. Впрочем, злые языки поговаривают, что за организаторами виднеются уши «Башкирской содовой компании» (БСК).



АФК «Система» уйдет из Башкирии?



«Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС») намерена возобновить переговоры с «Башкирской электросетевой компанией» (БЭСК, входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) по покупке магистральных сетей в республике.

На сегодня ФСК принадлежит 92% российских магистральных сетей, остальное — в собственности региональных операторов Башкортостана, Татарстана и Иркутской области. ФСК намерена выкупить сети в Башкирии в первую очередь. БЭСК владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км.

В то же время «Башкирская сетевая компания» (БСК, «дочка» БЭСК) не смогла добиться в суде платы за транзит электричества от татарстанской «Сетевой компании». Дело вернули на пересмотр. Пикантности добавляет факт, что все это происходит на фоне неурегулированного конфликта БЭСК с «Башинформсвязью».

Нефтяная компания за 2017 год набрала кредитов на 30 млрд рублей, общая сумма ее кредиторской задолженности составила 123,4 млрд рублей. Фото oilcapital.ru



Долги «Башнефти» растут второй год подряд



«Реальное время» проанализировало показатели кредиторской и дебиторской задолженности крупнейших компаний Башкирии. Наибольшие долги оказались у «Башнефти». Нефтяная компания за 2017 год набрала кредитов на 30 млрд рублей, общая сумма ее кредиторской задолженности составила 123,4 млрд рублей.

При этом только на дивиденды за 2017 год «Башнефть» направит рекордные для себя 28 млрд рублей.

На втором месте по величине кредиторской задолженности оказался «Салаватнефтехимремстрой» — у него «всего» 24,7 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает «Востокнефтезаводмонтаж» с долгом в 10,2 млрд рублей.

Новая роль Нагорного

Бывший руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный не собирается окончательно уходить с политического Олимпа. Он может принять участие в выборах в Курултай.

Нагорного заметили на переговорах в башкирском отделении партии «Патриоты России», от которой он и выдвигается на выборы в региональный парламент.

Напомним, что только в июне Нагорный оставил пост руководителя администрации главы РБ. По слухам, его отставка связана с провалившейся попыткой сместить мэра Уфы Ирека Ялалова. Вакантное место занял экс-заместитель Нагорного Евгений Маврин.

Владимир Нагорный не собирается окончательно уходить с политического Олимпа. Он может принять участие в выборах в Курултай. Фото glavarb.ru

Глава «Уфанет» о «законе Яровой» и избиении

Глава компании «Уфанет» Искандар Бахтияров в интервью «Реальному времени» раскритиковал антитеррористический «пакет Яровой», который вступил в силу с 1 июля.

«Этот закон бессмысленный и вредный для экономики России. В условиях, когда не смогли заблокировать Telegram, и в условиях, когда основная доля трафика в сети шифрованная, тратить гигантские деньги на запись информации — бессмысленно и вредно», — сказал предприниматель.

Он также рассказал, что озаботился системами безопасности после того, как был избит во дворе собственного дома.

Демография, премии министров и семеро покалеченных призывников

Росстат сообщил о демографическом спаде в Башкирии. По подсчетам специалистов, в республике выросла смертность, а рождаемость, наоборот, сократилась. За январь—май 2018 года в Башкирии родилось на 759 детей меньше, чем за первые пять месяцев 2017-го. При этом количество умерших выросло на 108 человек (в тех же временных рамках). Однако отмечается, что демографический спад зафиксирован во всех регионах ПФО.

Правительство Башкирии решило привязать премии министров и других крупных чиновников к показателям подведомственных им ГУПов и госкомпаний. Премьер-министр РБ Рустэм Марданов сообщил, что многие предприятия давно пора приватизировать, но отдельные ведомства противятся этому.

Рустэм Марданов сообщил, что многие предприятия давно пора приватизировать, но отдельные ведомства противятся этому. Фото glavarb.ru

Словно для иллюстрации высказываний Марданова управляющий ГУП «Ремонтно-строительное управление РБ» потребовал взыскать с бывших директоров предприятия 18,4 млн рублей. В арбитраж подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Ратмира Рахимкулова и Шафката Сафарова.

Муромские СМИ сообщили, что на армейских играх «Открытая вода» семеро призывников из Башкирии попали в серьезную аварию. Все военнослужащие получили переломы, шестеро из них были доставлены в военный госпиталь в Нижний Новгород.