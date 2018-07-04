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Семеро призывников из Уфы пострадали в аварии на армейских играх под Муромом — СМИ

13:35, 04.07.2018
Семеро призывников из Уфы пострадали в аварии на армейских играх под Муромом — СМИ
Фото: armygames2017.mil.ru

Семеро солдат-срочников пострадали при аварии на армейских играх «Открытая вода». Все они получили переломы различной степени тяжести.

Шестеро были отправлены в военный госпиталь в Нижний Новгород, передает «Зебра-ТВ» со ссылкой на гендиректора ТРК «Муромский меридиан» Юрия Иринчука. Он отметил, что гражданским властям Мурома не удалось узнать от представителей Минобороны подробности произошедшего.

Соревнования «Открытая вода» проходят для понтонно-мостовых подразделений инженерных войск. Они были организованы на Оке под Муромом. В полуфинале конкурса военнослужащие в одной из машин врезались во время движения в колонне в другую из-за тумана и пыли.

Происшествия Башкортостан
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