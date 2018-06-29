Глава БЭСК: «Башкирэнерго» имеет право демонтировать кабели «Башинформсвязи»

Гендиректор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов рассказал, что энергокомпания имеет право демонтировать кабели «Башинформсвязи», если оператор связи не заключит договор с энергетиками. По его словам, инфраструктура «дочки» «Ростелекома» использует объекты «Башкирэнерго» незаконно.

На пресс-конференции Шароватов рассказал, что тарифы на использование линий разработаны при участии оценщиков. Он подчеркнул, что цены установлены значительно ниже, чем в соседних регионах, передает RBtoday.

По словам гендиректора, АО «БЭСК» заключило договоры с 16 из 17 операторов связи.

Он подчеркнул, что БЭСК не собирается банкротить «Башинформсвязь». При этом энергетики уже взыскали с нее более 620 млн рублей за период с июня 2014-го до июня 2017 года. К этому времени компания накопила новый долг в размере 130 млн рублей. К этой сумме можно прибавить пени на 169,17 млн рублей.

Ранее «Реальное время» уже упоминало о новом витке конфликта между БЭСК и «Башинформсвязью». Связисты считают, что тарифы за использование столбов непомерно высоки и не учитывают интересы людей, живущих в сельской местности.