Бывший глава администрации Хамитова пойдет на выборы в Курултай от «Патриотов России»

Бывший руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный замечен в штабе республиканского отделения «Патриотов России». Журналисты предположили, что экс-чиновник пойдет на выборы в Курултай РБ от этой партии.

Нагорный ведет переговоры с руководством отделения «Патриотов России», пишет портал proufu.ru.

«О Нагорном и персоналиях нашего списка я сейчас говорить не могу, давайте дождемся конференции 7 июля», — приводит издание слова руководителя республиканского отделения партии Загира Хакимова.

Напомним, что в июне Нагорный покинул пост руководителя администрации главы РБ. По слухам, Хамитов уволил его за провал попытки сместить мэра Уфы Ирека Ялалова.