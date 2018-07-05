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Бывший глава администрации Хамитова пойдет на выборы в Курултай от «Патриотов России»

16:55, 05.07.2018

Бывший руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный замечен в штабе республиканского отделения «Патриотов России». Журналисты предположили, что экс-чиновник пойдет на выборы в Курултай РБ от этой партии.

Нагорный ведет переговоры с руководством отделения «Патриотов России», пишет портал proufu.ru.

«О Нагорном и персоналиях нашего списка я сейчас говорить не могу, давайте дождемся конференции 7 июля», — приводит издание слова руководителя республиканского отделения партии Загира Хакимова.

Напомним, что в июне Нагорный покинул пост руководителя администрации главы РБ. По слухам, Хамитов уволил его за провал попытки сместить мэра Уфы Ирека Ялалова.

ОбществоВласть Башкортостан
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