Искандар Бахтияров, «Уфанет»: «Про дешевый интернет придется забыть»

Глава компании «Уфанет»: про работу в Татарстане, дурацкие законы, избиение и злобные СМИ

«Пакет Яровой», антитеррористические законы которого начали действовать с 1 июля, вреден для экономики России, считает глава компании «Уфанет» Искандар Бахтияров. В ходе интервью «Реального времени» он раскритиковал законодательные изменения в сфере телекоммуникаций. Также собеседник нашей интернет-газеты сообщил о своем избиении и поведал о непростых отношениях с массмедиа.

Искандар Бахтияров — бессменный генеральный директор компании «Уфанет» (в том числе дочернего предприятия «Казгорсеть»), имеющей более полумиллионную армию абонентов в четырех регионах Поволжья (Башкирия, Татарстан, Оренбургская и Нижегородская области). В этих регионах компания известна не только как оператор связи, но и как организатор масштабных торжеств, самым грандиозным из которых является «Весенний бал», в котором ежегодно участвуют десятки тысяч выпускников школ. К слову, предприятие по итогам прошлого года стало призером премии «Реальный рейтинг», организованной нашей интернет-газетой.

На встречу с корреспондентом «Реального времени» он пришел в поношенных кроссовках и в очень скромной одежде (на рынке весь его костюм вряд ли «потянул» бы больше, чем на полторы—две тысячи рублей). Но на подобные мелочи глава компании с годовым оборотом в несколько миллиардов рублей не обращает внимания.

Компания «Уфанет» известна не только как оператор связи, но и как организатор масштабных торжеств



«ТНВ с интересом смотрят и в Башкирии, и в Оренбургской области»

— Вы начинали создавать «Уфанет» с нуля и достигли больших высот, превратив в крупную компанию, которая успешно работает в четырех регионах страны. А что было самым трудным?

— Труднее всего было понять психологию людей. Люди разные и часто совершают неразумные и нелогичные поступки. Сложно было набраться терпения и много раз простые и очевидные истины доносить и сотрудникам, и клиентам, и партнерам.

Вот, например, на первоначальном этапе становления компании я был и руководителем, и системным администратором, и продавцом, в общем, все должности прошел. Как-то пришел к руководителю одной большой фирмы с предложением услуг связи. Говорю: дайте мне заказ на телефонизацию, видите, я, директор, лично к вам пришел. Но он хотел работать с ГТС (Городской телефонной сетью). Наша фирма была маленькая и неизвестная, а ГТС обладала большим авторитетом.

Он мне: «Да кто ты такой?». А я ему в ответ: «Вот к вам директор уфимской «Городской телефонной сети» придет? Нет. А я пришел». Он в ответ: «Ну, ты сравнил! Директор ГТС — «царь и Бог», почему он ко мне должен приходить?». «Нет», — говорю. — Вы неправильно рассуждаете. Ни я, ни директор не являемся великими людьми. А именно вы, потому что вы — клиент. Вы платите, это я должен к вам найти подход». Убедил.

— Что приносит компании большую прибыль — ТВ или интернет? Какова доля в процентном отношении телевизионного вещания и интернет-трафика?

— Конечно, интернет. И дальше ситуация будет развиваться в пользу интернета. Молодежь отказывается от ТВ, поэтому телеканалы уходят в интернет. Наш уфанетовский телеканал UTV уже давно транслируется в сети.

И дальше ситуация будет развиваться в пользу интернета. Молодежь отказывается от ТВ, поэтому телеканалы уходят в интернет. Наш уфанетовский телеканал UTV уже давно транслируется в сети

— Вы активно работаете за пределами Башкирии. И если в Оренбурге у вас не было проблем с географической привязкой названия компании, то для работы в Казани пришлось создавать новый бренд — «Казгорсеть». Почему?

— Этот бренд понятен жителям Республики Татарстан.

— Искандар Махмудович, сколько вы инвестировали в Казань? Какую долю казанского рынка занимает «Казгорсеть»?

— В Казань мы заходили совместно с партнерами, но они довольно быстро решили продать свою долю. Нам пришлось срочно искать деньги, брать кредиты, чтобы выкупить эту долю, затем долго платить по займам, поэтому планы по «завоеванию» Казани пришлось скорректировать. Из задуманного в столице Татарстана пока реализована только половина, и «Казгорсеть» покрывает лишь четвертую часть города.

— Есть какие-то особенности в предпочтениях людей при выборе телеканалов в зависимости от региона — в Оренбурге любят одни каналы, в Казани другие?

— Как правило, у людей есть четыре-пять любимых каналов, а все остальные они смотрят время от времени. Помимо «главных» каналов, люди хотят, чтобы в пакете были местные. Но есть региональные каналы, которые популярны и за пределами своих республик и областей. К примеру, ТНВ с интересом смотрят и в Башкирии, и в Оренбургской области, поэтому мы включаем его во все пакеты.

У нас лучший в мире интеренет! Почему? Да потому что данная отрасль выросла с нуля, здесь изначально не было государственной структуры, с которой тогда нужно было бороться. Все начинали люди, которые это создавали для себя. Но теперь и в эту сферу добрались, поэтому про дешевый интернет придется забыть



— «Уфанет» ведет онлайн-трансляции с уличных камер во многих городах Башкирии. Их записи, наверное, очень востребованы участниками ДТП?

— Я бы назвал их «камерами справедливости». Да, записи очень востребованы, и мы не делимся ими бесплатно. Стоимость услуги по получению видео составляет 1 500 рублей. Эти деньги идут в основном на содержание камер. В одной Уфе у нас их более 2 тысяч! Много раз люди приходили и благодарили за то, что видео с наших камер помогло решить их проблемы.

«Про дешевый интернет придется забыть»

— Как компания участвовала в блокировке Telegram?

— Здесь от нас ничего не зависит. Блокировкой управляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, оборудование операторов автоматически отрабатывает списки блокировок от Роскомнадзора. На мой взгляд, блокировка Telegram — неразумное действие. Не будет этого мессенджера — люди будут использовать другие. Есть потребность — найдут решение.

— А что вы думаете о «пакете Яровой»? Как эта законодательная инициатива сказалась на отрасли телекоммуникаций? Затронула ли ваш бизнес?

— Этот закон бессмысленный и вредный для экономики России. В условиях, когда не смогли заблокировать Telegram, и в условиях, когда основная доля трафика в сети шифрованная, тратить гигантские деньги на запись информации — бессмысленно и вредно.

Сейчас в России и Бангладеш самый дешевый интернет в мире. Принятие закона Яровой приведет к резкому увеличению стоимости услуг за Интернет, потому что операторы могут взять деньги только у клиентов.

— А как получилось, что в России самый дешевый интернет в мире?

— Не только в России, еще и в Бангладеш. Мы — страна с некачественными дорогами, с плохой медициной, которую немного спасают прекрасные врачи. Почему хорошим врачам приходится бороться с системой здравоохранения? Потому что строительство больших систем — очень сложное занятие, требующее много ума, честности и профессионализма. И честные, умные, профессиональные врачи у нас есть, а с хорошими управленцами у нас проблема.

Но! У нас лучший в мире интеренет! Почему? Да потому что данная отрасль выросла с нуля, здесь изначально не было государственной структуры, с которой тогда нужно было бороться. Все начинали люди, которые это создавали для себя. Но теперь и в эту сферу добрались, поэтому про дешевый интернет придется забыть.

Сейчас в России и Бангладеш самый дешевый Интернет в мире



— С недавних пор «Уфанет» начал внедрять систему управления многоквартирными домами — своеобразный «умный дом», когда люди могут удаленно следить за гуляющими детьми, состоянием своих квартир, машин во дворе. Насколько это востребовано?

— Эту систему мы запустили год назад в качестве эксперимента. И только сейчас начинаем ощущать, что людей это стало интересовать. До востребованности нужен еще год. Безопасность — это то, за что люди будут и готовы платить.

Четыре года назад меня самого сильно избили во дворе собственного дома, после чего я месяц восстанавливался в больнице. Мы даже объявляли награду в миллион рублей за поимку злоумышленников, но их не нашли. Теперь мой дом оснащен видеокамерами. Я ценю безопасность.

— К вам поступали предложения продать компанию? И кто в ней заинтересован — местные или федеральные игроки?

— Поступали. От федеральных компаний, у местных нет столько средств, чтобы нас купить. Но, насколько я знаю, в планы акционеров продажа не входит. Компания развивается, приносит прибыль. Я бы и сам не хотел, чтобы владельцы сменились.

«Вот тут СМИ на нас оторвались»

— «Уфанет» проводит много масштабных социальных акций — «Весенний бал», «Марафон классической музыки», «Дети — наше будущее», вы организуете клубы скандинавской ходьбы. Все это стоит немалых денег. Зачем вам все это?

— С одной стороны, кажется, прекрати мы это делать и сразу столько проблем и дополнительных вложений уйдет. Но есть и вторая сторона медали — через эти праздники мы подбираем себе кадры, оцениваем их. Как сказал один сотрудник, когда увольнялся: «Как мне надоели ваши праздники, если бы хорошо не платили, уже давно бы ушел». В прошлом году к праздникам добавились группы по скандинавской ходьбе, участники которых собираются в парках и скверах города Уфы. Специально наняли тренеров для проведения занятий. Их посещают 1,5 тысячи пенсионеров. А вы спрашиваете, зачем это нужно?…

«Уфанет» проводит много масштабных социальных акций, самой грандиозной из которых является «Весенний бал»

— И для вас это своеобразный пиар?

— Это для нас и пиар тоже. Кто-то скажет — противоречие: стремиться дарить людям радость и рекламировать бренд. Но здесь его нет. Мы организуем социальные проекты в первую очередь с целью принести всем участникам счастье, но мы не забываем, что благодарные клиенты в итоге лучше к нам относятся. Но самое ценное в том то, что и во время и после праздника к нам подходят гости и благодарят нас за нашу деятельность. Для нас важно, что они пришли на мероприятие и вместе с нами получили тот самый кусочек счастья.

Другое дело, что СМИ при освещении событий, которые инициируем мы, очень мало пишут о роли компании «Уфанет» в организации и проведении данных проектов. К сожалению, наш положительный пример не тиражируется среди других предприятий и, соответственно, мало кто перенимает опыт.

А это неправильно, так как общество должно поддерживать тех, кто работает на его благо. Нужно рассказывать с той целью, чтобы все больше и больше организаций втягивались в хорошее, достойное занятие.

В прошлом году к праздникам добавились группы по скандинавской ходьбе, которые собираются в парках и скверах города Уфы



— То есть СМИ вас не жалуют?

— Как-то на «Весеннем балу» мы выпустили белых голубей. Было очень красиво, но небольшая часть из них не улетела в клетку, а выбрали свободу, и обосновалась на Советской площади в городе Уфе. К сожалению, для жизни в городе птицы оказались не очень приспособлены — гибли под колесами машин. Вот тут СМИ на нас оторвались и название «Уфанет» употребляли постоянно и бесплатно.

— Почти во всех городах вашего присутствия вы создаете собственные телекомпании. Зачем вам это нужно, ведь это дополнительные вложения?

— Трудно судить, что влияет на развитие компании. Мы бы еще больше телекомпаний запускали на местах, но нет квалифицированных кадров. Нет хороших журналистов.

— Вы не любите СМИ, даже затеваете перепалку с ними в «Фейсбуке»?

— Тех, кто гонит сплошную заказуху, не люблю. К остальным лояльно отношусь.

Радик Вахитов, фото предоставлено пресс-службой «Уфанет»