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Власти Башкирии разрешили провести митинг против повышения пенсионного возраста

12:55, 29.06.2018 2
Власти Башкирии разрешили провести митинг против повышения пенсионного возраста
Фото: google.ru/maps/скриншот

Правительство Башкирии одобрило повторную заявку Федерации профсоюзов РБ на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Власти республики согласились на предложенную дату — 12 июля.

Глава федерации Марат Хусаинов рассказал, что заявка предполагает митинг на 10 тысяч участников. Он пройдет возле уфимского Дворца спорта.

Напомним, что профсоюзы Башкирии уже намеревались провести в Уфе аналогичный митинг. Он должен был состояться 1 июля. Однако власти отклонили заявку, объяснив, что площадка занята ярмаркой.

Во втором городе республики — Стерлитамаке — митинг пройдет 2 июля. Городская администрация также не согласовала его проведение в заявленном месте. Однако организаторы согласились перенести мероприятие на окраину города.

Общество Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    толку то???? ноль!!!
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  • Анонимно 29 июня
    с утра уже все знали об этом
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