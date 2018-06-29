Власти Башкирии разрешили провести митинг против повышения пенсионного возраста

Правительство Башкирии одобрило повторную заявку Федерации профсоюзов РБ на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Власти республики согласились на предложенную дату — 12 июля.

Глава федерации Марат Хусаинов рассказал, что заявка предполагает митинг на 10 тысяч участников. Он пройдет возле уфимского Дворца спорта.

Напомним, что профсоюзы Башкирии уже намеревались провести в Уфе аналогичный митинг. Он должен был состояться 1 июля. Однако власти отклонили заявку, объяснив, что площадка занята ярмаркой.

Во втором городе республики — Стерлитамаке — митинг пройдет 2 июля. Городская администрация также не согласовала его проведение в заявленном месте. Однако организаторы согласились перенести мероприятие на окраину города.