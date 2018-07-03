«Долговая мама»: как Сечин за год закредитовал «Башнефть» на 30 миллиардов

ТОП-50 башкирских компаний по размеру кредиторской задолженности

Аналитическая служба «Реального времени», изучив зарплаты и выплаты членам советов директоров крупнейших башкирских компаний, решила проанализировать другие важнейшие финансовые показатели: дебиторскую и кредиторскую задолженности. И по величине кредиторской задолженности составила топ-50 башкирских компаний, вычислив по каждой отношение дебиторской задолженности к кредиторской. Среди предприятий с самой большой кредитной нагрузкой оказалась «Башнефть», которая за один только 2017 год набрала кредитов еще на 30 млрд рублей: кредитная нагрузка нефтяной компании под руководством «Роснефти» Игоря Сечина оказалась рекордной за последние 10 лет. В топ-5 «должников» оказались и два игрока на нефтесервисном рынке, в том числе один из подрядчиков при строительстве установки «ТАНЕКО».

Отношение дебиторской задолженности к кредиторской может быть либо больше единицы, либо меньше ее. Коэффициент менее единицы означает превышение кредиторской задолженности над дебиторской. И наоборот: коэффициент более единицы свидетельствует о превышении дебиторской задолженности над обязательствами перед кредиторами. Отклонения в ту или иную сторону от оптимального показателя соотношения (единицы — 1) могут создавать угрозу для финансового положения предприятия.

Закредитованность компаний РБ

№ Наименование Совладельцы 2017, Дебиторская задолженность, RUB 2017, Активы всего, RUB 2017, Кредиторская задолженность, RUB 1 БАШНЕФТЬ, ПАО АНК НК РОСНЕФТЬ, ПАО (57.66%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (25.00%)

БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО (4.41%)

ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО (0.000020%)

Ефанов Вячеслав Витальевич (0.0010%)

Овчинников Александр Валентинович (0.00050%)

Лапшин Александр Алексеевич (0.00020%)

Иванцов Вадим Юрьевич (0.0000010%) 195.990.396.000 591.755.850.000 123.375.337.000 2 СНХРС, АО ЮНИНВЕСТ, ООО (99%) 18.166.859.000 25.831.544.000 24.722.542.000 3 АК ВНЗМ, ПАО ТРЕСТ, ООО (23.66%)

УПРАВЛЕНИЕ-5, ООО (18.98%)

М-СЕРВИС, ООО (18.23%)

УПРАВЛЕНИЕ-15, ООО (15.20%)

Бикмухаметов Халит Абдулсаматович (0.40%)

Хуснутдинов Фаниль Тагирович (0.10%)

Брусникина Ольга Борисовна (0.10%)

Кондратьев Юрий Борисович (0.090%)

Тыщенко Юрий Георгиевич (0.070%)

Кузнецов Владислав Олегович (0.035%)

...* 8.443.321.000 16.126.223.000 10.277.981.000 4 БМК, АО МЕЧЕЛ, ПАО (91.45%)

Тертычный Олег Валентинович (0.0020%)

Борисова Татьяна Ивановна (0.00070%)

Илларионов Анатолий Иванович (0.00020%) 6.273.564.000 15.930.623.000 3.310.873.000 5 УЧАЛИНСКИЙ ГОК, АО УГМК-ХОЛДИНГ, ООО (97.08%)

Исмагилов Эльфат Рахматуллович (0.00020%) 3.087.103.000 44.457.937.000 3.229.147.000 6 УФАОРГСИНТЕЗ, ПАО ОНК, АО (67.53%)

БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (19.04%)

ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО (7.71%)

ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО (0.77%) 1.043.271.000 27.783.221.000 3.029.175.000 7 НЕФАЗ, ПАО КАМАЗ, ПАО (50.02%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (28.50%)

Гилимьянова Гульнара Насыровна (0.00038%) 2.047.253.000 5.350.572.000 2.620.873.000 8 БСК, АО БАШХИМ, АО (57.18%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (38.28%)

БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ (0.16%) 2.943.776.000 26.382.222.000 2.499.933.000 9 БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА, АО Адиев Явдат Равилович (0.53%)

Шилов Александр Александрович (0.37%)

Белошицкий Алексей Васильевич (0.090%)

Адиев Рустем Явдатович (0.090%)

Мунасыпов Наиль Зуфарович (0.090%)

Альмухаметов Алмаз Ахметсафович (0.040%)

Паньков Юрий Анатольевич (0%)

Харичкина Ирина Николаевна (0%)

Сираев Ильнур Айратович (0%) 3.493.241.000 12.829.113.000 2.499.250.000

«Башнефть»: «чистый долг — стабильный» и самый высокий за последние 10 лет

Наибольшая кредиторская задолженность по итогам 2017 года оказалась у «Башнефти», составив 123,4 млрд рублей, однако дебиторская задолженность (сумма долгов других предприятий перед нефтяной компанией) достигла еще более высокой планки, составив 196 млрд рублей. Таким образом, «долговой коэффициент» «Башнефти» по итогам 2017 года оказался равен 1,59. Это значит, что на «Башнефти» происходит отвлечение денежных средств из оборота предприятия. Что в свою очередь может повлечь за собой рискованную необходимость привлечения кредитов и займов при нехватке средств для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. Кредиты банков и займы могут оказаться дорогостоящими, а это может негативно повлиять на финансовое положение предприятия.



Напомним, ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что ПАО АНК «Башнефть» возглавила рейтинг компаний Башкортостана по годовой выручке, опережая ближайшего преследователя («ОДК-УМПО») в 8 раз.

Любопытно, что несмотря на рекордную прибыль (129,3 млрд рублей — в 3 раза больше показателя 2016 года), на предприятии уже 2-й год подряд растут оба «долговых показателя» — и дебиторская, и кредиторская задолженность, при этом на совете директоров «Башнефти» отмечают «рост операционного денежного потока, укрепление стоимости активов и стабилизацию уровня чистого долга» (в итоге более 38% от прибыли за 2017 год — 28,2 млрд рублей — были направлены на дивиденды, 7 млрд из которых должна получить Башкирия).

Интересно, что в 2014 году, в «Башнефти», которая еще была под контролем АФК «Система» (в 2016 году башкирская нефтяная компания перешла под контроль государства, впоследствии 50% перешли «Роснефти»), кредиторская задолженность составляла 96,8 млрд рублей и была выше дебиторской (54,3 млрд рублей) — коэффициент был обратный нынешнему и составлял 0,56. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствовало, что финансовое положение «Башнефти» было под угрозой из-за вероятной невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия в компании средств. При почти той же выручке, что и в 2017 году (558,56 млрд рублей), равной в 2014 году 582 млрд рублей, компания тогда получила чистую прибыль в размере всего 65,2 млрд рублей, то есть в 2 раза меньше, чем по итогам 2017 года. Годом позже кредитная нагрузка сократилась до 76,5 млрд рублей, дебиторская задолженность до 33,7 млрд рублей (коэффициент снизился до 0,44) — прибыль упала до 52,3 млрд рублей. И в год, когда «Башнефть» перешла под контроль государства, кредитная нагрузка резко выросла — до 91,6 млрд рублей, а дебиторская — до 86 млрд рублей.

Наибольшая кредиторская задолженность по итогам 2017 года оказалась у «Башнефти». Фото oilcapital.ru



Получается, что всего за один 2017 год «Башнефть» набрала кредитов еще на 30 млрд рублей — и кредитная нагрузка эта рекордная за последние 10 лет. Одновременно долги перед «Башнефтью» выросли более чем на 100 млрд рублей. Неизвестно, включены ли в сумму дебиторской задолженности выплаты АФК «Система», которая по заключенному в конце прошлого года мировому соглашению, должна выплатить 100 млрд рублей — правда, выплаты должны пойти не самой «Башнефти», а ее владельцу «Роснефти» (20 млрд рублей было уже перечислено). Зато очевидно, что в цифре кредиторской задолженности сидит и кредит, который «Башнефть» предоставила «Роснефти» в конце декабря 2016 года: процентный займ на сумму 50 млрд рублей сроком на 5 лет (общая сумма сделки — 82,5 млрд рублей).

Напомним, что на фоне сокращения прибыли в первом полугодии 2017 года «Башнефть» в прошлом году уволила 617 человек.

АО «СНХРС»: вместе с сокращением долга выручка упала в 4,5 раза, а прибыль за год сократилась на треть

На втором месте по величине кредиторской задолженности — АО «СНХРС» («Салаватнефтехимремстрой»), объем кредитов на предприятии к началу 2018 году составлял 24,7 млрд рублей, дебиторская задолженность — 18,16 млрд рублей, долговой коэффициент был 0,73. Таким образом, финансовое положение «СНХРС» сегодня находится под угрозой из-за вероятной невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия в компании средств. Впрочем, эта наименьшая долговая нагрузка на предприятии с 2012 года (и снижается с 2013—2014 года).

«СНХРС», созданное в 1970 году, сегодня считается «крупнейшей строительно-монтажной организацией юга Башкортостана, которая в качестве генерального подрядчика и заказчика/застройщика выполняет полный спектр услуг по строительству и ремонту промышленных зданий и сооружений, дополнительно выполняются работы связанные с повышенной опасностью в области промышленных производств, услуги по монтажу технологического оборудования и производство пусконаладочных работ». На предприятии работает 5 тыс. человек. По итогам 2016 года «СНХРС» было одним из трех башкирских предприятий (наряду с «Башнефтью» и «Башкирской содовой компанией»), вошедшим в рейтинг «Эксперта» топ-400 крупнейших компаний в России. И одной из немногих игроков на рынке нефтегазовой инфраструктуры РФ, который не просел в 2013 году из-за сокращения строительных подрядов.

Финансовое положение «СНХРС» сегодня находится под угрозой из-за вероятной невозможности погашения своих обязательств. Фото snhrs.ru

При выручке в 7,15 млрд рублей компания по итогам 2017 года показала прибыль всего в 601,4 млн рублей. В итоге с 2016 года выручка упала в 4,5 раза, а прибыль за год сократилась на треть. Впрочем, одновременно сократилась и кредиторская задолженность компании (с 30,07 млрд руб.) и дебиторская (с 23,778 млрд руб.). В структуру компании входит 9 предприятий. Основные заказчики: «Роснефть», «Газпром» и «Татнефть». Владельцем предприятия через ряд московских структур является экс-глава «Газпром энерго» и экс-гендиректор ОГК №6 (в 2011 году поглощенной другой газпромовской «дочкой» ОГК №2) Алексей Митюшов. Ему же принадлежит еще одно салаватское предприятие — «Салаватнефтемаш». «СНХРС» с 2016 года «бодается» с «Роснефтью» из-за невыполненного, как считают в компании Игоря Сечина, договора генподряда на строительно-монтажные работы комплекса гидрокрекинга на производственной площадке «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре в 2013 году. Впрочем, пока «Роснефти» так и не удалось взыскать с компании Митюшова затребованные ею 376,8 млн рублей.

АО «АК ВНЗМ»: установка для «ТАНЕКО» на 6,7 млрд рублей и кредит у «Сбера» на 6 млрд

Третья по величине долговая нагрузка — на башкирском предприятии АО «АК ВНЗМ» («Востокнефтезаводмонтаж»), по итогам 2017 года она составила 10,2 млрд рублей, дебиторская задолженность — 8,4 млрд рублей (ненамного снизившись с 2016 года). Коэффициент составил 0,82, что, можно считать, свидетельствует об относительной стабильности. Впрочем, при огромной выручке в 18,5 млрд рублей компания показала в 2017 году прибыль всего в 143,5 млн рублей (за год выручка выросла с 15 млрд рублей, прибыль — с 127,4 млн рублей). Лучшие показатели за последние 5 лет на предприятии были в 2013 году, когда при выручке в 13,8 млрд рублей компания показала прибыль в 85 млн рублей. Отметим, что тогда же дебиторская задолженность была примерно равна кредиторской, и составляла 4,6 млрд рублей.

«ВНЗМ», как и «СХНРС» — еще один крупный игрок на рынке нефтегазовой инфраструктуры. Среди ее заказчиков: «Татнефть», «Башнефть» и другие нефтяные предприятия. Его «дочки» — ООО «Трест» и Управление производственно-технологической комплектации — владеют 23,66% и 18,98% акций соответственно, 1,3% акций у топ-менеджмента, владельцы оставшегося пакета не раскрываются. В июне 2016 года стало известно о планах компании заключить договоры со Сбербанком на открытие кредитных линий на 36 месяцев под 13% годовых — на сумму 6 млрд рублей. Если линию в 2017 успели открыть, то в кредиторской задолженности, вероятнее всего, «сберовский» кредит и его гарантии занимают весомую долю. Кстати, именно башкирский «ВНЗМ» был генподрядчиком одной из двух установок «ТАНЕКО», которые в январе запускал лично Владимир Путин: установка изомеризации легкой нафты мощностью 420 тыс. тонн в год, которая позволит «ТАНЕКО» начать выпуск изомеризата — высокооктанового компонента для производства автомобильных бензинов — обошлась «дочке» «Татнефти» в 6,7 млрд рублей, к проекту «ВНЗМ» приступил еще в 2014 году.

АО «БМК»: «дочке» «Мечела» должны в два раза больше, чем должна она сама, но от миллиардных инвестиций комбинат не отказывается

Четвертая по величине кредитная нагрузка у АО «БМК» («Белорецкий металлургический комбинат»), по итогам 2017 года она составила 3,3 млрд рублей, однако перед компанией должны почти в два раза больше — 6,3 млрд рублей (коэиффицент равен 1,9 — что, как мы заметили выше, может повлечь за собой рискованную необходимость привлечения кредитов и займов при нехватке средств для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта). При выручке в 24 млрд рублей компания показала прибыль в 1 млрд рублей. «БМК» принадлежит металлургической и горнодобывающей компании «Мечел» Игоря Зюзина (комбинат был поглощен им в начале нулевых после тяжелого финансового состояния «БМК» — злые языки винят в нем сам «Мечел», будто бы намеренно его на башкирском предприятии создавшего).

«БМК» принадлежит металлургической и горнодобывающей компании «Мечел» Игоря Зюзина. Фото lsst.ru

«БМК» — один из основных производителей метизов в России, здесь выпускают катанку и стальную проволоку из качественных марок сталей — углеродистых, легированных и нержавеющих, стальные канаты различных конструкций без покрытия и оцинкованных, ленту различных размеров и сечений, гвозди. В настоящий момент на комбинате реализуют инвестиционный проект по производству импортозамещающей продукции — многопрядных канатов с числом прядей от 6 до 12 и диаметром от 22 до 90 мм, в том числе с полимерным покрытием (проект получил государственную поддержку в лице Фонда развития промышленности РФ). Стоимость проекта — более полумиллиарда рублей, Фонд уже предоставил «БМК» заем в размере 255,3 млн рублей, а правительство Башкортостана подписало с комбинатом инвестиционное соглашение о предоставлении налоговых льгот для развития инвестиционного проекта: объем высвобожденных от налогов средств составит более 51 млн рублей. Льготы предоставляются на период с 2019 по 2021 год. Еще одно затратное вложение — «экологичный проект реновации сталепроволочного производства»: БМК планирует завершить проект по переходу остальных сталепроволочных цехов на новую технологию в 2023 году. Всего на экологическую реновацию будет направлено порядка 1 млрд рублей.

«УГОК»: после рухнувшей в 10 раз прибыли «дочка» УГМК Махмудова возьмет в «Газпромбанке» кредит на 4,5 млрд рублей

«Долговую пятерку» Башкирии закрывает «Учалинский ГОК» с кредитной задолженностью в 3,2 млрд рублей, ненамного превышающей дебиторскую — 3 млрд рублей (коэффициент почти равен единице). «Учалинский горно-обогатительный комбинат» принадлежит «Уральской горно-металлургической компании» Искандера Махмудова. Как уже писало «Реальное время», в мае 2017 года было объявлено, что УГОК планирует добыть и переработать 5,95 тыс. тонн медной и медно-цинковой руды, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. При этом затраты на 1 рубль товарной продукции (работ и услуг) оценивались в 100,2 копейки: в итоге убыток до налогообложения должен был составить 512 млн рублей (в 2016 году — прибыль 3,93 млрд). По итогам l квартала 2017 года УГОК получил по РСБУ чистую прибыль в 560,833 млн рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим компания вкладывает в капитальное строительство 2,6 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 20,7%, до 4 млрд рублей. Все это на фоне покупки в 2015 году 100% Сибайского ГОКа за 3,45 млрд рублей и низких котировок цветных металлов на Лондонской бирже. По итогом трех кварталов 2017 года чистая прибыль составила 741,6 млн руб, что в 3,4 раза меньше показателя за аналогичный период 2016 года. Выручка УГОК снизилась на 7,7% — до 15,1 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла к тому моменту с 1,99 млрд до 2,22 млрд руб.

В итоге выручка в 2017 году упала с 21,7 млрд рублей до 20,5 млрд рублей. Чистая прибыль рухнула с 3 млрд рублей до 303 млн рублей (то есть, в 10 раз).

Судя по всему, долговая нагрузка в 2018 году вырастет практически в 2 раза: в феврале стало известно о том, что «Газпромбанк» откроет кредитную линию для УГОК с лимитом в 4,5 млрд рублей. ГОК обязан будет полностью погасить основной долг по кредитной линии к 15 января 2021 года. Процентная ставка по кредиту в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации не указана, равно как и цель, для которой привлекается кредит.





ГОК вложил в строительство очистных сооружений более 270 млн рублей… Фото ugmk.com



В апреле 2018 года стало известно, что башкирские власти собираются поддержать два приоритетных проекта УГОКа и приобретенного им Сибайского ГОКа на 3,6 млрд рублей. В июне 2018 года было объявлено о том, что УГОК вложил в строительство очистных сооружений более 270 млн рублей.

Как «присвоение денег дольщиков» угробило строительную компанию

Самое низкое отношение дебиторской задолженности к кредиторской — у «Уфимского хлебокомбината №1», входящего в «Сибирскую хлебную корпорацию» предпринимателя Дмитрия Терешкова. Здесь кредиторская задолженность составила по итогам 2017 года 44 млн рублей, дебиторская — всего 600 тыс. Коэффициент оказался равен всего 0,01. Прибыль составила 10,5 млн рублей при выручке в 90,4 млн рублей. Для сравнения, в 2015 году прибыль составляла 12 млн рублей при выручке в 119 млн рублей, в 2016 году — 8,8 млн рублей при выручке в 109 млн рублей.

Заметно превышает кредиторская задолженность дебиторскую (иными словами, предприятие сильно закредитовано) — в строительной компании ОАО «Трест УГС» — 574 млн рублей против 14,14 млн рублей (коэффициент — 0,02). Поэтому неудивительно узнать, что предприятие в настоящий момент находится в стадии ликвидации. Для выплат кредиторам на торги в прошлом году были выставлены единственные оставшиеся на тот момент «дочки» предприятия — АО ТГК «Монолит» и «Ремстройуправление №12». Сам «Трест» принадлежит на 51,5% «УГС-Девелопмент», которым, в свою очередь, владеют Александра и Константин Бабенко. К слову, последний находится в местах не столь отдаленных. Константина Бабенко признали виновным в мошенничестве путем присвоения денег дольщиков многоэтажного жилого дома по улице Большевистской в Уфе, а также бизнес-центров «Гранд» и «Норд», приговорив к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, Константин Бабенко привлек больше 244 млн руб. от 145 дольщиков, не имея намерений исполнить обязательства.

и почему второй год подряд законсервирован уфимский «Электроаппарат»

«Трест» в 2017 году показал убыток в 869 тыс. рублей.

Еще одно убыточное предприятие — «Уфимский завод «Электроаппарат», закрывший 2017 год с убытком в 659 тыс. рублей. Кредитная нагрузка на заводе составила 46,7 млн рублей при дебиторской задолженности в 2,2 млн рублей (коэффициент — 0,05). В 2016 году убыток был еще больше — 1,6 млн рублей. Последним прибыльным годом оказался 2015 (750 тыс. рублей).

«Электрозавод», известный строительством энергомоста в Крыму и поставками трансформаторов на Сочинскую олимпиаду, прославился и тем, что он и его гендиректор Леонид Макаревич, оказались замешаны в деле полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Фото elektrozavod.ru

Уфимский завод «Электроаппарат» сформирован в декабре 1941 году на базе эвакуированного в годы войны Харьковского электромеханического завода. С 2004 года завод «Электроаппарат» входит в состав многопрофильной компании — открытого акционерного общества Холдинговая компания «Электрозавод», специализирующегося на производстве трансформаторного оборудования — силовых трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов. На самом заводе «Электроаппарат» налажен выпуск вакуумных выключателей на напряжение 6—10 кВ. «Электрозавод», известный строительством энергомоста в Крыму и поставками трансформаторов на Сочинскую олимпиаду, прославился и тем, что он и его гендиректор Леонид Макаревич, оказались замешаны в деле полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Ранее считалось, что контрольный пакет и принадлежит самому Макаревичу. Так или иначе, башкирскому подразделению холдинга не повезло. В 2016 году «Электроаппарат» был законсервирован, так как уже в 2015 году компания не имела заказов на выпуск продукции. В результате в 2015 году было проведено поэтапное сокращение сотрудников, на выплаты которым было направлено 4,72 млн рублей компенсаций за неиспользованный отпуск и выходных пособий. Дебиторская задолженность предприятия увеличилась с 2,14 млн до 5,14 млн руб., кредиторская уменьшилась с 65,45 млн до 49,34 млн руб. В 2017 году завод продолжал оставаться законсервированным.