В Башкирии «Левый фронт» потребовал от Хамитова провести референдум по пенсионной реформе

Сегодня в Уфе активисты «Левого фронта» организовали акцию с петицией, которую отнесли в приемную главы Башкирии Рустэма Хамитова. В документе они призвали руководителя региона провести референдум по поводу повышения пенсионного возраста.

Подписи активисты собирали на двухметровом плакате, передает портал proufu.ru.

Авторы петиции также требуют от Хамитова разъяснить позицию по вопросам повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин.

Петиция была зарегистрирована как обращение граждан.