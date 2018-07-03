Конкурсный управляющий ГУП РСУ РБ потребовал взыскать с руководства 18,5 миллиона рублей

Конкурсный управляющий ГУП «Ремонтно- строительное управление РБ» подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших директоров предприятия Ратмира Рахимкулова и Шафката Сафарова.

Управляющий оценил размер ответственности бывшего руководства ГУПа в 18,4 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Ранее управляющий РСУ РБ сообщил о продаже на торгах двух объектов предприятия. За них удалось выручить 5,9 млн рублей.

ГУП «Ремонтно-строительное управление РБ» являлось одним из застройщиков республиканского Минстроя, хотя официально основным видом деятельности предприятия указаны малярные работы.

Еще в 2016 году власти республики рассчитывали приватизировать предприятие, однако в итоге оно было признано банкротом.