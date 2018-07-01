В Башкирии выросла смертность при спаде рождаемости

Аналитики выявили в Башкирии демографический спад. В республике выросла смертность при сокращении рождаемости.

За первые пять месяцев 2018 года в РБ родилось более 19,3 тысячи детей, следует из материалов Росстата. Однако по сравнению с январем — маем 2017-го этот показатель сократился на 759 детей.

В то же время за этот период в Башкирии умерло более 21,8 тысячи человек, что на 108 человек больше, чем годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения составила 2 483 человека.

Отметим, демографический спад зафиксирован во всех регионах ПФО. В целом по стране убыль населения превысила 14,7 тысячи человек.