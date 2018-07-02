В Стерлитамаке прошел митинг против увеличения пенсионного возраста

Фото: Радик Вахитов

Сегодня в Стерлитамаке прошел митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Акция во втором городе Башкортостана была организована «Левым фронтом» и КПРФ.

Как отметил корреспондент «Реального времени», побывавший на акции, это первое в республике протестное мероприятие против пенсионной реформы, санкционированное властями. Однако место для митингующих отвели на окраине Стерлитамака, где раньше был автомобильный рынок, а сейчас заросли бурьяна.

Организаторы просили дать место на площади перед ДК «Сода» — основной площадке в городе для митингов, которую весной даже не побоялись предоставить Сергею Удальцову. Но в этот раз городские власти заявили, что площадь занята. На ней проводили детский марафон, и в 33-градусную жару на площадь, где нет тени, привели детей.

Сегодняшний митинг собрал около 200 человек, в основном сторонников Компартии.

На мероприятие прибыл и глава башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин. Он стал одним из главных спикеров, заявив, что «правительство России сначала должно довести среднюю продолжительность жизни до 80 лет, а лишь затем повышать пенсионный возраст».





Кутлугужин пообещал, что КПРФ будет на всех уровнях бороться против повышения пенсионного возраста — от стен Госдумы до митингов.

Участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, требующую не изменять пенсионный возраст и размер НДС.

Как сообщало «Реальное время», 12 июля такая же акция состоится в Уфе. В выходные аналогичный митинг прошел в Казани, в поселке Дербышки.