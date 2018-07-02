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В Стерлитамаке прошел митинг против увеличения пенсионного возраста

17:39, 02.07.2018 7
В Стерлитамаке прошел митинг против увеличения пенсионного возраста
Фото: Радик Вахитов

Сегодня в Стерлитамаке прошел митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС. Акция во втором городе Башкортостана была организована «Левым фронтом» и КПРФ.

Как отметил корреспондент «Реального времени», побывавший на акции, это первое в республике протестное мероприятие против пенсионной реформы, санкционированное властями. Однако место для митингующих отвели на окраине Стерлитамака, где раньше был автомобильный рынок, а сейчас заросли бурьяна.

Организаторы просили дать место на площади перед ДК «Сода» — основной площадке в городе для митингов, которую весной даже не побоялись предоставить Сергею Удальцову. Но в этот раз городские власти заявили, что площадь занята. На ней проводили детский марафон, и в 33-градусную жару на площадь, где нет тени, привели детей.

Сегодняшний митинг собрал около 200 человек, в основном сторонников Компартии.

На мероприятие прибыл и глава башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин. Он стал одним из главных спикеров, заявив, что «правительство России сначала должно довести среднюю продолжительность жизни до 80 лет, а лишь затем повышать пенсионный возраст».


Кутлугужин пообещал, что КПРФ будет на всех уровнях бороться против повышения пенсионного возраста — от стен Госдумы до митингов.

Участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, требующую не изменять пенсионный возраст и размер НДС.

Как сообщало «Реальное время», 12 июля такая же акция состоится в Уфе. В выходные аналогичный митинг прошел в Казани, в поселке Дербышки.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    молодцы, ребята
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  • Анонимно 02 июля
    За видео отдельное спасибо РВ
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  • Анонимно 02 июля
    "Реальное время", вы меня удивляете. Еще ни одно уфимское и стерлитамакское издание не написало. А вы первыми сообщили. Башкирские СМИ опаздывают.
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    Анонимно 02 июля
    просто в башкирии рабочий день закончился. некому писать эту новость. проснутся только завтра и задним числом дадут. а в москве и казани еще продолжается рабочий день.
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    Анонимно 02 июля
    В Татарстане тоже рабочий день закончился.Хотя новость опубликована, когда у них работа еще кипела.
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  • Анонимно 02 июля
    А почему только левые движения организуют. Всякие правые тоже возмущались
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    Анонимно 02 июля
    Но не пришли эти ваши правые
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