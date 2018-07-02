Руководство Башкирии привяжет премии министров к показателям госпредприятий

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов рассказал, что премии министров и глав ведомств будут привязаны к показателям подведомственных ГУПов и госкомпаний.

«Показатели деятельности предприятий мы будем учитывать при премировании руководителей госорганов, тех, кто входит в составы советов директоров или курирует ГУПы. Это будет напрямую увязано», — приводит его слова РБК.

Сегодня на совещании в правительстве республики Марданов сообщил, что руководство РБ не удовлетворено финансовыми показателями госпредприятий по итогам первого квартала 2018 года. Он в очередной раз подчеркнул, что сохранять эти активы «нет смысла».

По словам премьера, приватизации активно сопротивляются отраслевые министерства и ведомства, «которые настаивают, что предприятия нужно оставить».