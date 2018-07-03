«Башнефть» направит на дивиденды за 2017 год более 28 миллиардов рублей

Акционеры «Башнефти» утвердили размер дивидендов на годовом собрании 28 июня. Совет директоров согласился с общей цифрой в 28,2 млрд рублей.

Согласно сообщению компании, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, доходы по обыкновенным акциям составят 23,5 млрд рублей. Еще 4,73 млрд рублей начислят по привилегированным акциям.

Таким образом, на одну акцию придется доход в 158,95 рубля.

Все выплаты должны быть осуществлены до 13 августа.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что по итогам 2017 года долги «Башнефти» по кредитам составили 123,4 млрд рублей. Дебиторская задолженность компании также выросла до 196 млрд рублей.