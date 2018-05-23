Соратник Хайдара Халиуллина повинился за «липу» и пообещал вернуть деньги в бюджет

Экс-представитель Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Тимур Аюпов теперь трудится программистом

Фото: Ирина Плотникова

Накануне в Вахитовском суде Казани огласили обвинение Тимуру Аюпову — экс-представителю Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ (АМСБ), которому, как и его патрону — Хайдару Халиуллину, предъявляют мошенничество, отмывание денежных средств, подделку документов. В отличие от Халиуллина досудебщик Аюпов вину полностью признает и уже готовится погашать гражданский иск Минэкономики Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

Учредитель компаний стал программистом

В Вахитовском суде стартовал процесс по делу Тимура Аюпова, бывшего представителя Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. Именно он по доверенности заменял своего руководителя Хайдара Халиуллина на заседаниях конкурсной комиссии в Минэкономики РТ, где распределялись бюджетные средства по программе «Лизинг-грант». На заседании Аюпов выглядел хорошо, но неуверенно. Чувствовалось: без поддержки адвокатов — никуда, практически при каждом вопросе судьи он глазами искал помощи у защитников, словно советуясь, как правильнее ответить.

Экс-сотрудник ассоциации полностью признает вину, им заключено досудебное соглашение по уголовному делу и заявлено ходатайство о его рассмотрении в особом порядке. Именно поэтому Аюпова судят отдельно, в отрыве от 23-х других фигурантов дела. На заседании выяснилось — после освобождения из-под домашнего ареста обвиняемый устроился программистом в дизайн-центр «А1». Напомним, что ранее он совместно со своим бывшим шефом Хайдаром Халиуллиным выступил учредителем двух компаний: «Центр развития информационных технологий» и «Интернет технологии для авиации».

Аюпову вменяют 15 эпизодов по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), 15 эпизодов по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств), 13 эпизодов по ч. 2 ст. 327 (изготовление поддельных документов с целью скрыть другое преступление) и 8 эпизодов ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество). Общая сумма завершенных и неоконченных хищений тянет на 40 млн рублей.

Обвиняемый рассказал, как жена главы АМСБ Марина Халиуллина просила уничтожить жесткие диски компьютера с уликами против ее супруга. Фото Олега Тихонова



Обвиняемый в октябре 2016 года стал первым фигурантом дела о хищениях по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» и в скором времени дал показания не только против себя, но и против других. В частности, рассказал, как жена главы АМСБ Марина Халиуллина просила уничтожить жесткие диски компьютера с уликами против ее супруга. По словам обвиняемого, просьбу он выполнил частично — лишь заменил диски новыми, старые оставил себе. На одном из них эксперты позже обнаружили образцы подложных документов. Халиуллина при аресте утверждала, что к изготовлению подделок и найденным дискам не причастна. Вот только специалист после осмотра системного блока из дома Халиуллиной и изъятых у Аюпова дисков установил: раньше они были одним целым.

«Где вы только не работали»

На заседании представитель прокуратуры, постеснявшаяся представиться журналисту, заявила суду, что по версии обвинения, с декабря 2013 года по август 2016 Аюпов входил в состав организованной группы под руководством Халиуллина, созданной для совершения тяжких преступлений, в частности — хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере. В группу входили четверо, остальные участвовали в одиночных преступлениях, помогая обналичивать похищенное.

— Халиуллин, Халиуллина, Мирзагалямова, Аюпов совершили хищения на 21 млн 788 тысяч рублей, покушение на хищение на общую сумму 18 млн 286 тысяч бюджетных денежных средств, а также их легализацию и подделка документов с целью скрыть преступление, — сообщила блондинка в форме.

Первое преступление, по ее словам, было совершено 14 мая 2014 года. Управление федерального казначейства РТ перечислило на расчетный счет ООО «Мрамор-Казань» 1 млн рублей, откуда бюджетные средства похитила вышеназванная группа лиц и использовала по своему усмотрению. Уже 16 мая 2014 года всю сумму с расчетного счета «Мрамор-Казань» перевели на счет ООО «Акт Кровля» под видом оплаты. «Хасанзянов получил денежные средства на расчетный счет, не зная, что задействован в преступной операции. После передал Мирзагалямовой наличные денежные средства, которыми названная группа распорядилась по своему усмотрению», — рассказала гособвинитель.

По версии обвинения, с декабря 2013 года по август 2016 Аюпов входил в состав организованной группы под руководством Халиуллина. Фото Олега Тихонова



Схожим образом уплывали и другие гранты, следовало из обвинения. Причем, по версии сотрудников ГСУ МВД Татарстана, Аюпов играл в схеме важную роль — его неоднократно просили изготовить платежные поручения, договор финансовой аренды (лизинга), договор купли-продажи, паспорт транспортного средства. Далее поддельные документы направляли в Министерство экономики РТ в подтверждение того, что грант «работает» и можно освободить ту или иную организацию от обязанностей вернуть средства.

В поддержку подзащитного адвокаты представили характеристики с нескольких прежних мест работы, в числе нескольких ООО затесался даже благотворительный фонд. Отзывы отовсюду исключительно положительные, на что судья Ильдар Салихов заметил: «Где вы только не работали!»

Готовность возместить ущерб по иску

Тимур Аюпов подтвердил суду — вину признает. Представитель потерпевшего ведомства — ведущий советник юридического отдела Минэкономики РТ Алексей Нигматуллин заявил на заседании гражданский иск на 23 млн рублей. Подсудимый иск признал.

— Мне не предоставили счет, очень хотел бы возместить ущерб. Когда обращался по этому вопросу в министерство, ответили, что средства на счет принимаются только от организаций, но не от физлиц. Я бы очень хотел возместить ущерб, — выступил Аюпов.

Позже, снова кинув взгляд на адвоката, он добавил, что иск признает лишь частично, но ущерб готов возместить. Потерпевшая сторона ответила, что предоставит реквизиты. Адвокаты Аюпова — Елена Доронина и Нурия Тагирова — попросили отложить заседание для подготовки к прениям, и суд согласился.



Уже после окончания судебного заседания представитель потеревшего ведомства Алексей Нигматуллин пояснил, что иск предъявлен не только к Аюпову, в возмещении ущерба в равной мере должны поучаствовать и другие обвиняемые. «Мы предоставим реквизиты, на его усмотрение, воспользуется возможностью или нет. Реквизиты предоставлялись другим участникам судебного процесса, Аюпов [ранее] не изъявлял желание получить реквизиты и возместить ущерб. Сегодня только на процессе стало известно, что он хочет возместить денежные средства», — рассказал нашему изданию ведущий советник юридического отдела Минэкономики РТ.

Напомним, «Реальное время» писало о том, что по оценке полиции, арестованного по делу имущества стоимостью 20 млн рублей должно хватить для погашения большей части суммы ущерба потерпевшей стороне. Арест был наложен на автомобили, гараж и квартиру Тимура Аюпова, иномарку Хайдара Халиуллина и изъятые по делу 300 тысяч рублей.

Можно ожидать, что приговор по делу досудебщика — дело ближайшего времени. Основной же процесс в отношении 23-х обвиняемых в хищениях «лизинг-грантов», по оценке защиты, может растянуться на год.

