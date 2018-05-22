Россия без автомобилей: водители пережили третий за месяц скачок цен на бензин

В Казани стоимость АИ-92 превысила 39 рублей, марка АИ-95 подорожала до 41,60 за литр

Цены на бензин продолжают расти, за месяц отмечается уже третье повышение. Кто-то считает, что ситуацию нужно отпустить, потому что рынок сам себя отрегулирует, другие ожидают понижения оптовых цен. При этом соглашаются в том, что переработка нефти, строительство АЗС сегодня убыточны. «Реальное время» узнало прогнозы дальнейшего развития ситуации.

Стабильный рост цен

Стоимость бензина по-прежнему продолжает расти. Дошло до того, что автомобилисты отказываются лишний раз садиться за руль. Об этом свидетельствуют данные майского исследования ВЦИОМ в 10 городах-миллионниках, в том числе и в Казани. Опрос 800 респондентов показал, что почти половина отказавшихся от автомобилей водителей, а именно 49%, сделали это из-за подорожания топлива!

По данным аналитической службы интернет-газеты «Реальное время», максимальная стоимость АИ-92 в ПФО составляет 40,21 рубля, хотя еще в начале прошлой недели цена достигала 39,52 рубля. На другие виды топлива стоимость по ПФО также выросла практически на один рубль: АИ-95 с 42,45 рубля подорожал до 43,35, дизельное топливо — с 43,05 до 43,90, АИ-90 — с 47,70 до 47,85, газ — с 19 рублей до 19,98. Минимальные цены по округу не сильно отстают от максимальных. Так, самый дешевый АИ-92 можно купить за 39,20 рубля, АИ-95 — за 41,62, дизельное топливо — за 41,60, АИ-98 — за 45,70, а газ — за 18,75.

Цены на топливо в ПФО на 21.05.2018

Максимальные цены по ПФО

Марка 03.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 92 38,87 39,17 39,52 40,21 95 41,59 41,85 42,45 43,35 ДТ 42,55 43,84 43,05 43,90 98 47,70 47,70 47,70 47,85 газ 18,70 19,00 19,00 19,98

Минимальные цены по ПФО

Марка 03.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 92 37,96 38,03 38,63 39,20

Казань лишь немного не дотягивает до максимального в округе значения цен на популярные марки бензина — АИ-92 в столице республики можно приобрести за 39,20 за литр. Пальма первенства по дороговизне этого вида топлива принадлежит Самаре, здесь за неделю цена поднялась на 98 копеек. АИ-95 подорожал до 41,62 рубля. Дизель вырос на 26 копеек — до 41,60 рубля. АИ-98 за неделю в Казани прибавил 50 копеек — до 47,85 рубля. Наибольший рост показал газ — 75 копеек, куб топлива стоит 19,75 рубля.

В других татарстанских городах цены не сильно отличаются. В Набережных Челнах АИ-92 можно купить за 39,28 рубля, цены по 39,20 установились в Нижнекамске и Альметьевске. При этом в городах других регионов показатели гораздо выше. Например, в Йошкар-Оле АИ-92 можно купить за 39,97 рубля, в Чебоксарах — уже за 40,12. В Ульяновске и Уфе цены чуть ниже, но все равно заметно выше, чем в столице Татарстана, — 39,43 и 39,73 рубля соответственно.

Средние цены на топливо по городам на 21.05.208

Казань

Марка 03.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 92 38,20 38,20 38,98 39,20 95 40,90 40,90 41,60 41,62 ДТ 40,16 40,16 41,34 41,60 98 47,35 47,35 47,35 47,85 газ 18,50 18,50 19,00 19,75

Набережные Челны

Марка 03.05.2018 07.05.2018 14.05.2018 21.05.2018 92 38,20 38,20 38,90 39,28

АЗС и переработка нерентабельны

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая на одном из недавних заседаний в Госдуме, объяснила, что повышения связаны с ростом цен на нефть на международном рынке. По ее словам, в этом году выросли не только международные цены, но и акцизы. Это два фактора, которые внесли основной вклад в фактически непрерывное подорожание. При этом эксперты называют рост догоняющим. У представителей отрасли, которым приходится констатировать убыточность АЗС, свое видение ситуации.

— АЗС пока нерентабельны даже с этими ценами, на АЗС пока убытки. Стоимость нефти сегодня 29 тыс. рублей за тонну. Она зашла, но ее еще нужно переработать, это свои процессы, есть еще составляющая акцизная часть. Здесь правительству нужно посмотреть, видимо, снижение акциза, — рассуждает начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Владимир Карпов.

При этом, говоря о затратах, он считает, что переработка уже не может быть такой же, как раньше:

— Сегодня затраты на производство продукции — это первое на заводе, сама переработка она в принципе неэффективна, это неэффективный способ, — уверен Карпов.

Что касается возможных ограничений по росту цен, то он затруднился ответить, как долго это может продолжаться. «Наверное, сегодня вряд ли кто скажет, где предел, потому что мы пока находились в поле ограничений. Идет такой процесс притирания. Мне кажется, не нужно обращать особое внимание, потому что рынок есть рынок, он сам расставит точки, нужно забыть эту тему», — полагает собеседник «Реального времени».

«Сегодня затраты на производство продукции — это первое на заводе, сама переработка она в принципе неэффективна, это неэффективный способ», — уверен Карпов. Фото Максима Платонова

Продавать выгоднее, чем производить самому

Еще в прошлом материале «Реального времени» эксперты говорили о том, что при высоких мировых ценах на нефть ее выгоднее продавать за границу, поэтому на остатки приходится повышать цены. К этому же клонил и Владимир Карпов:

— Допустим, я сегодня просто экспортирую нефть. Получил 29 тысяч рублей за тонну, это уже цена на заводе, доплатил налог на прибыль и забыл тему, сижу в прибыли. А другой человек строил — мы, например, «ТАНЕКО», вторая очередь на носу. И понимаем, что у нас не все ладно в хозяйстве. Со стройкой завода ушли в минус, — объясняет эксперт.

У него уже есть готовое решение — запрет на выдачу мест для новых АЗС. «Потому что приходят люди, заработали три копейки, начинают строить, а за счет чего стройка? Все равно из какого-то кармана», — уверен он.

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов не так категоричен.

— Скоро будет совещание в правительстве по результатам открытого письма, которое мы недавно отправили. Так продолжаться не будет, мы все ждем снижения оптовых цен. А ждать его можно столько, насколько хватит терпения. Частные заправки в убытках. Мы никого ни в чем не обвиняем, это рынок, но мы вынуждены предпринимать шаги, мы не заинтересованы в повышении цен, — объяснил Ирек Сулейманов.

«Если не будем поднимать цены, бизнес умрет. Те, кто будет пытаться выжить, но не станет поднимать цены, будут или контрафакт тащить, или налоги не доплачивать», — считает эксперт. Фото Олега Тихонова

Если он ожидает снижения оптовых цен, то Владимир Карпов напоминает о том, что с 1 июля снова повышается акциз.

— В прошлом году было много публикаций, что большие компании часть АЗС продают. Остаются те, которые торгуют контрафактом. Если не будем поднимать цены, бизнес умрет. Те, кто будет пытаться выжить, но не станет поднимать цены, будут или контрафакт тащить, или налоги не доплачивать, но что-то делать надо, — заключает эксперт.