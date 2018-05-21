Слезы старой Казани: в городе сожгли дом известного профессора-офтальмолога Адамюка

Старинное деревянное жилое здание вспыхнуло ночью — в МЧС говорят о поджоге

Фото: Юлия Косолапкина

Старая Казань снова горит. На этот раз вспыхнул дом известного профессора-офтальмолога Адамюка. Деревянное здание на Жуковского, 18а, не избежало участи многих исторических домов в центре города и сильно пострадало от огня. Пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье, в МЧС называют предварительную версию случившегося — поджог. Подробнее — в материале «Реального времени».

Проснулась от криков рядом с окном

Очередной ночной пожар едва не лишил казанцев еще одного старинного деревянного дома — на Жуковского, 18а. Строение вспыхнуло в ночь с субботы на воскресенье. В соцсетях некоторые окрестили старинное здание домом Носовых. Так, главный редактор газеты «Копейка» Владимир Герасимов одним из первых написал, что знает его бывших жителей: «Недавно здесь, во дворе 116-й школы, во время митинга, посвященного переименованию ее в лицей имени Героя Умеркина, встречались с Таней Носовой, она и две ее сестры, Элла и Людмила, жили когда-то в этом доме. Их отец Сергей Сергеевич Носов был первым пионером в Казани. Так вот Таня говорила, что дом уже наполовину выселен».

В комментариях еще многие делились воспоминаниями: так, бабушка одного из пользователей Екатерина Яхонтова писала учебники русского языка вместе с Носовым, другая вспомнила, что «первый пионер» учился в пединституте у ее бабушки. Многие сожалели о случившемся. Но сегодня Носовы здесь уже не живут, сообщил нашей газете автор поста.

Сегодня деревянное здание выглядит плачевно, часть дома почернела после пожара. Хотя по фасаду не скажешь, что дом горел, стоит заглянуть в распахнутые окна и двери, и становится понятно, что огонь затронул все строение. Одну из жительниц удалось застать на месте — женщина пришла, чтобы разобрать вещи.

— Проснулась от того, что были голоса рядом с окном: «Дым, дым». Думаю, что случилось? Открыла ставни, все нормально. Выглянула, люди шумят, с другой стороны дома белый дым. Сказала маме, чтобы выходила, взяли документы. Пожар тушили до шести утра. Откуда я знаю, почему началось? Разговоры ходят, что пожар был в двух местах одновременно, якобы поджог, — рассказала «Реальному времени» жительница дома на Жуковского, 18а, Людмила Красова (имя, фамилия изменены, — прим. ред.).

«Потолок вот-вот рухнет, пол вздыбился»

Всем жильцам пришлось провести уже две ночи у знакомых. По словам Людмилы, дом, в котором было четыре квартиры, непригоден для проживания.

— Потолок вот-вот рухнет, пол вздыбился, — поясняет жительница.

На вопрос, был ли когда-то ремонт, или, возможно дом признан аварийным, женщина предложила обратиться в лицей №116, который находится сразу же за жилым домом.

— В школу пройдите, там вся информация. Школа 100 лет выселяет и никак не выселит. Территорию давно за собой зарезервировала, но денег выселить у них нет. Сколько хотели тут строиться, школа не давала никому из застройщиков, — считает пострадавшая.

Правда, вспоминает, что одно предложение по расселению все-таки поступало. «Единственное предложение было года два назад, когда даже показали квартиры, все согласились. Но под конец у застройщика что-то не получилось с проектом, его не утвердили. В итоге ему дали в другом месте землю, а нас оставили здесь. Обещали примерно полтора года, мы ждали, когда подпишут документы, взяли все согласия, данные отослали городу. Мы все это время жили в ожидании квартир», — вспоминает Людмила. На вопрос, в каком именно районе предлагали жилье и какой был застройщик, ответила, что сейчас это уже не имеет значения. Впрочем, какая именно была компания, она не помнит.

В лицее озвученную информацию опровергли:

— Жильцы к нам ходили, просили помочь с расселением, они и в администрацию ходили. Но это не входит в наши функции, этим занимается исполком. Резервировать земли мы тоже не можем, это муниципальная земля, за ней еще есть гараж, сарай, потом наш лицей. Сам дом частный. Слева и справа от этого дома действительно наша земля. Но участок под домом принадлежит муниципалитету, — прокомментировала «Реальному времени» директор лицея №116 им. М.И. Махмутова Гулсирень Мухаметзянова.

Сведения о годе постройки разнятся на 50 лет

В пресс-службе МЧС по РТ подтвердили, что сообщение о пожаре поступило 20 мая в 1.36: «Предварительная версия — поджог. Год постройки — 1867-й, деревянные перекрытия. Со слов жильцов, когда приехали пожарные, идет открытое горение кровли. Ликвидация открытого горения в 2.17», — прокомментировали в ведомстве. К приезду пожарных все жильцы уже сами вышли на улицу.

При этом, по данным публичной кадастровой карты, здание площадью 236,5 кв. метра, было построено в 1917 году, форма собственности — частная.

Среди пользователей соцсетей встречались даже мнения, что в этом доме жил профессор-офтальмолог Емилиан Адамюк. Поклонники краеведения на своих ресурсах отмечали, что этот дом построила чиновница Евгения Юнакова, которой он потом принадлежал некоторое время. Есть данные, что в этом доме проживали профессора Казанского императорского университета Васильевы.

— Это дом Иванова-Адамюка, построенный в 1866 году. Иванов был купец, который построил этот дом, позже он стал принадлежать профессору, знаменитому офтальмологу Адамюку, — подтверждает заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

Что касается разных дат строительства, то эксперт объясняет это тем, что в 1866 году был утвержден проект, возможно, в 1867 году дом был построен, а в 1917 году прошла реконструкция, не исключено, что в это время появились какие-то надстройки. В 90-е годы здание предлагали внести в список объектов культурного наследия города, однако этого так и не произошло — Минкульт РТ сегодня это подтвердил. При этом Салихов считает, что дом в любом случае является значимым для города объектом. Того же мнения и зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. По ее данным, это объект ценной среды, где Емилиан Адамюк проживал в 1884—1906 годах.

Известный краевед Лев Жаржевский сообщил «Реальному времени», что, по его мнению, это здание имеет ценность. «Это готовый подлинник, с ним ничего не нужно делать. Выглядело бы выигрышнее, если бы дом был в порядке, на нем была бы табличка. Рассказывали бы о семье выдающегося офтальмолога, который тут жил в 1884—1906 годах. Вопрос, как бы это было подано».

