В Татарстане возбуждено уголовное дело о неуплате налогов фирмой на 20 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «ЕВРОКЛИМАТ 116» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает Следком по Татарстану.

По версии следствия, с октября 2021 года по март 2024 года директор и учредитель ООО «ЕВРОКЛИМАТ 116» совместно с руководителем другой ООО (являющимся ее супругом), предоставляя в налоговые органы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью компаниями-контрагентами, уклонились от уплаты НДС на общую сумму более 20 млн рублей.



В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева