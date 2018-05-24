Администрацию Путина убедили изменить законопроект о родных языках

Сегодня депутатам Госдумы из Татарстана Иреку Гильмутдинову и Александру Сидякину сообща с коллегами из других регионов удалось убедить администрацию президента России в том, что текст нашумевшего законопроекта о добровольном изучении родных языков требует доработки и изменений.

— Потому что было много обращений, что этот законопроект не решает поставленной задачи, а наоборот — совсем убирает из системы образования роль родного языка. Поэтому сегодня провели рабочее совещание, как мы будем работать над этим документом. Договорились создать рабочую группу и обсудить все предложения, которые поступили, в том числе и с нашей стороны, о том, что ни в коем случае нельзя убирать изучение родного языка как предмет, а законопроект это предусматривал, — пояснил депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета ГД по делам национальностей Ирек Гильмутдинов.

— Задача была донести ту обеспокоенность, которая существует в нашей республике, и мы были услышаны. Договорились, что мы эту работу начнем, чтобы до первого чтения появился другой текст законопроекта. Потому что голосовать за его нынешнюю редакцию очень сложно, к нему есть вопросы. Нас смущает пункт, где говорится о выборе языка: по письменному заявлению родителей — эта форма предлагается в факультативной части изучения предметов. По ней мы и спорим, по добровольности — споров нет. Есть поручение президента страны, что изучение родных языков должно быть добровольным. У нас в республике эта работа была проведена прокуратурой, перегибы, которые были, устранены. У нас теперь 8 часов русского с литературой и 3 часа татарского — все это сохранится. Но мы сейчас говорим, что родной язык должен остаться в обязательной части учебного плана, — добавил другой депутат от Татарстана Александр Сидякин.

В рабочую группу по внесению изменений в законопроект должны войти представители профильных министерств и ведомств: Агентства по национальностям, Минпросвещения и Рособрнадзора, а также парламентарии из национальных республик, в том числе от Татарстана.

Ранее «Реальное время» писало об исследовании авторов ВШЭ о том, что регионы вправе устанавливать изучение своих национальных языков согласно Конституции.



