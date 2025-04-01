В Казани росгвардейцы задержали рецидивистку, совершившую кражи в торговом центре
В Казани сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю неоднократно судимую женщину, подозреваемую в совершении двух краж из торгового центра, расположенного на улице Петербургской. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.
По информации правоохранителей, прибывшие на место происшествия росгвардейцы установили, что посетительница покинула магазин с неоплаченным товаром на сумму более 4,5 тыс. рублей. Противоправные действия заметил охранник торгового зала, который незамедлительно вызвал правоохранительные органы.
Женщина была задержана росгвардейцами при попытке покинуть торговый центр. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что задержанная причастна к аналогичному преступлению, совершенному накануне: она вынесла из магазина товары на сумму свыше 7 тыс. рублей, оставшись незамеченной.
Задержанная была передана сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).
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