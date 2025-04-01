Акции Xiaomi упали после смертельной аварии с участием электромобиля SU7

Фото: Максим Платонов

Акции Xiaomi Corp. обвалились на 5,5% на торгах в Гонконге во вторник на фоне сообщений о смертельной аварии с участием электромобиля Xiaomi SU7, использовавшего систему помощи водителю. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания Xiaomi подтвердила в социальных сетях (Weibo) факт ДТП, произошедшего 29 марта на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Согласно сообщениям китайских СМИ, в результате аварии погибли три человека.

По данным местных СМИ, электромобиль Xiaomi SU7 врезался в ограждение, после чего произошло возгорание батареи. Двери автомобиля, предположительно из-за отказа центрального замка, оказались заблокированы, не позволив находившимся внутри пассажирам выбраться. Все трое человек, находившихся в салоне, погибли в огне.

Xiaomi сообщила, что полиция проводит расследование обстоятельств аварии. Первоначальный отчет компании указывает, что система помощи водителю была активирована менее чем за 20 минут до столкновения. Система неоднократно выдавала предупреждения водителю, который, по предварительным данным, не держался за руль. Авария произошла спустя несколько секунд после того, как водитель все же взял управление в свои руки.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Сегодня утром Xiaomi выпустила официальное заявление, выразив соболезнования семьям погибших. Компания сформировала рабочую группу для расследования инцидента и оказывает всестороннюю поддержку родственникам жертв. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Трагедия вызвала обеспокоенность относительно надежности и безопасности технологий «умного» вождения, применяемых в современных автомобилях.

Несмотря на аварию, поставки электромобилей Xiaomi SU7 Series в 2024 году составили 136 854 единицы. В марте компания повысила прогноз поставок на 2025 год с 300 тысяч до 350 тысяч единиц.



Рената Валеева