Нашли следы амфетамина: в Зеленодольске МВД просит ареста водителя, сбившего подростка на переходе

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Зеленодольский горсуд рассмотрит ходатайство на арест 24-летнего Руслана Илалова, обвиняемого в наезде на 17-летнего парня, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет и в итоге оказался в реанимации. По данным источников «Реального времени», состояние парня крайне тяжелое, а в крови водителя нашли следы потребления амфетамина.

Напомним, ЧП произошло в Зеленодольске вечером 1 апреля напротив дома №60 по улице Столичной. Сразу после ДТП Илалов был задержан, а мальчика госпитализировали в республиканскую клинику — врачи продолжают борьбу за его жизнь вторые сутки.

После задержания Илалов вину признал. Говорил, что был трезвым, просто ненадолго отвлекся и совершил наезд. Уверял в готовности возместить ущерб.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Первоначальное обследование водителя показало — он трезв: ни алкотестер, ни анализ мочи следов алкоголя в организме не выявил. Для проверки на наркотики потребовался более сложный химический анализ. Именно получив его результаты, следователи приняли решение просить о крайней мере пресечения.

Интересы водителя защищает казанский адвокат Марсель Шагиахметов.