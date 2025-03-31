123 взятки и аферу отрицает: директор Казанского медколледжа предстала перед судом

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани приступает к рассмотрению дела заслуженного врача Татарстана, доктора медицинских наук и директора Казанского медколледжа Зухры Хисамутдиновой. Обвинение в получении 123 взяток на общую сумму в 6 млн 850 тысяч рублей и мошенничество с обучением «мертвых душ» она не признает.

— Я ни в чем не виновата, — заявила подсудимая журналисту «Реального времени».

Делом занимались сотрудники Следкома и оперативники экономической полиции, а обвинение утверждал прокурор республики Альберт Суяргулов.

На старте расследования в августе 2023-го Хисамутдиновой предъявляли лишь четыре взятки, однако представитель СК Тимур Байгузин при избрании меры пресечения делился предположением о сотни таких же преступлений. И оказался прав.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии силовиков, незаконные вознаграждения в размере от 30 до 120 тысяч рублей руководитель медколледжа получала с мая по август 2023 года, их передавали в интересах 123 абитуриентов за беспрепятственное поступление на первый курс независимо от результатов итоговой аттестации и психологического тестирования.

Также Хисамутдиновой предъявляют злоупотребление полномочиями с ущербом для бюджета в 843 тысячи рублей. Эти средства выделялись колледжу по нацпроекту «Демография» для переобучения санитарок и фельдшеров предпенсионного возраста. Силовики считают, что целую группу обучающихся сформировали за счет «мертвых душ», и поначалу по этому эпизоду директору вменяли мошенничество. Квалификация изменилась, когда следователи выяснили: выделенные через Роструд средства не похищались, а направлялись не по назначению — на доплаты преподавателям колледжа.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защиту директора медколледжа с первых дней осуществляет Алексей Парамонов, в прошлом — прокурор Новошешминского района РТ и руководитель Зеленодольского отдела СК, а еще замруководителя следственной группы по делу о массовом убийстве в казанской гимназии №175.

Отдельно от Хисамутдиновой будут судить троих человек, признавшихся в посредничестве этим взяткам.