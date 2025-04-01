Казанский работник госпитализирован после наезда «Газели» на Воровского
В Казани работник службы МУП «Метроэлектротранса» получил травмы в результате инцидента, произошедшего во время проведения аварийных работ под мостами Воровского. Об этом сообщили в пресс-службе.
По предварительной информации, машина марки «Газель», нарушив ПДД, заехала на огражденный участок пути и задела контактный провод, с которым в этот момент работал сотрудник службы. В результате обрыва провода рабочий упал с высоты аварийной машины.
На место происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники ГАИ. Пострадавший специалист госпитализирован.
В связи с повреждением контактной сети временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6.
— Уважаемые участники дорожного движения! Убедительно просим Вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! — говорится в сообщении.
Напомним, ранее крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть под мостами Воровского, что привело к аварийным работам.
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