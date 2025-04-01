Казанский работник госпитализирован после наезда «Газели» на Воровского

Фото: Динар Фатыхов

В Казани работник службы МУП «Метроэлектротранса» получил травмы в результате инцидента, произошедшего во время проведения аварийных работ под мостами Воровского. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, машина марки «Газель», нарушив ПДД, заехала на огражденный участок пути и задела контактный провод, с которым в этот момент работал сотрудник службы. В результате обрыва провода рабочий упал с высоты аварийной машины.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники ГАИ. Пострадавший специалист госпитализирован.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В связи с повреждением контактной сети временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6.

— Уважаемые участники дорожного движения! Убедительно просим Вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! — говорится в сообщении.

Напомним, ранее крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть под мостами Воровского, что привело к аварийным работам.

Рената Валеева