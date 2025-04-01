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В Казани расследуют гибель рабочего, упавшего в вентиляционное отверстие на стройке

13:26, 01.04.2025
В Казани расследуют гибель рабочего, упавшего в вентиляционное отверстие на стройке
Фото: Ринат Назметдинов

В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке по улице Рауиса Гареева. Об этом сообщает СУ Следкома по Татарстану.

Инцидент произошел утром 26 марта. 37-летний каменщик, выполняя свои обязанности, упал в открытое вентиляционное отверстие, ведущее на подземную парковку строящегося здания. В результате падения мужчина получил многочисленные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева

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