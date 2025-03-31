Директора и заместителя «Роскадастра» в Татарстане подозревают в хищении 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану пресекли противоправную деятельность руководителя и замдиректора регионального филиала публично-правовой компании «Роскадастр». Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По данным следствия, обвиняемые организовали схему незаконного изъятия бюджетных средств. Они без оснований начисляли дополнительные ежемесячные премии сотрудникам филиала, а затем требовали вернуть эти деньги. В период с октября 2024 года по март 2025 года ущерб предприятию составил более 1,5 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

СУ Следкома по Татарстану возбудило уголовное дело по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Рената Валеева