Застройщик «Грин Сити» на Новаторов: «Останавливать стройку не намерены»

Несмотря на поражение в суде и протесты соседей, девелопер обещает возвести на краю оврага все четыре запланированных дома. Закон оказался на его стороне

Фото: Гуландам Зарипова

Компания «РС Инвестмент» — застройщик ЖК «Грин Сити» — прокомментировала, почему, несмотря на решение Верховного суда России закрепить за оврагом на Галеева — Новаторов статус рекреационной зоны, она намерена достроить все дома на этом участке. Девелопер уверяет, что не нарушает закон. По его мнению, судебное определение ограничивает лишь дальнейшую застройку территории, а не возведение его объектов, на которые он уже получил разрешение. Правда, казанские юристы не столь уверены в правоте застройщика и приводят свои аргументы. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Овраг преткновения

Для многих до сих пор непонятной остается история с ЖК «Грин Сити», два дома которого уже высятся на Галеева — Новаторов. О противостоянии жителей «Кубы» с застройщиком в лице «РС Инвестмент», принадлежащей на 50% депутату Госсовета РТ, главе холдинга «Татнефтепродукт» Рустаму Сабирову и по 25 % его сыновьям Руслану и Рамилю Сабировым, «Реальное время» неоднократно писало. На определенном этапе недовольные соседством люди даже вышли караулить спецтехнику. По мнению жителей, стройка разрушает их дома, построенные не один десяток лет назад. В ходе борьбы активисты выяснили, что их овраг на Галеева — Новаторов по градостроительному плану находится в рекреационной зоне и, как следствие, строить жилые дома там нельзя от слова совсем.

Сам застройщик, согласно информации на официальном сайте, имеет разрешения на стройку от исполкома города. На строительство первого и второго дома оно выдано 27 июня 2016 года и с 30 июня 2017 года было продлено до 31 декабря 2018 года. Публиковать все документы в открытом доступе компания стала только с лета прошлого года, видимо, неоднократно сталкиваясь с последствиями поднятой жителями шумихи. В частности, там можно найти как документы, подтверждающие право на земельный участок, так и проектную декларацию, бухгалтерскую отчетность и многое другое — вплоть до фотографий, отражающих ход стройки (последние опубликованы в апреле 2018 года).

Вместе с тем больше года исполком Казани и «РС Инвестмент» участвовали в судебном процессе, в ходе которого суд вставал на сторону прокуратуры РТ с жителями «Кубы», пытавшимися доказать, что строительство в рекреационной зоне запрещено. В октябре 2017 года Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию прокуратуры. В апреле 2018 дело дошло до Верховного суда РФ, который, как сообщало РБК, оставил в силе решение Верховного суда РТ.

Тем не менее продажа квартир в новостройках продолжилась. Застройщик открыл активную рекламную кампанию — предложения по продаже квартир, в частности, можно было увидеть в «Инстаграме». Решение суда и продолжение продажи жилплощади в новом комплексе вызвали определенный диссонанс. Некоторые СМИ после определения Верховного суда РФ поспешили дать новости о незаконной стройке. Подлила масла в огонь публикация от 7 мая в Telegram-канале, где предположили, что в полку обманутых дольщиков в Казани прибыло:

«Оказывается, все это время застройщик активно продавал квартиры в будущих домах по договорам долевого строительства. Дуслар говорят, что новые договоры заключались и в этом году, когда уже было решение ВС РТ о незаконности стройки и были начаты два дома. А в конце апреля этого года уже и Верховный суд России подтвердил справедливость решения, отказав в удовлетворении апелляции властям Казани. В итоге сейчас работы в доме №2 полностью встали, в первом еще продолжаются (непонятно только для чего?). Дольщики начинают пить корвалол и грызть локти», — следует из части поста «Татарской якудзы» про проблемную историю.

Все законно?

Активист и житель «Кубы» Денис Щетинкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» опроверг данные по поводу того, что стройка «встала». По его словам, строительные работы во втором доме ЖК продолжаются, а на сайте «РС Инвестмент» можно выбрать понравившуюся квартиру как в первом, так и во втором доме.

В отделе продаж ЖК «Грин Сити», судя по всему, уже неоднократно сталкивались с опасениями потенциальных покупателей оказаться обманутыми дольщиками, поскольку корреспонденту «Реального времени» девушка в телефонном разговоре в ответ на вопрос о законности стройки быстро и четко начала приводить аргументы, доказывающие, что проблем в комплексе нет и стройка продолжается в штатном и, главное, законном режиме. Собеседница издания даже предложила прислать документацию, чтобы мы удостоверились — в ЖК проблем нет.

В «РС Инвестмент» на запрос «Реального времени» в письме за подписью генерального директора Искандера Хасанова объяснили, почему признание территории рекреационной не противоречит застройке района.

«Решение Верховного суда РТ от 10.10.2017 г. по делу № 3а-528/2017, которое вступило в силу 18.04.2018 г., не может повлиять на права Застройщика на земельный участок, в том числе на его разрешенное использование, а также на ход строительства Застройщиком жилого комплекса! Это связано с тем, что в самом решении Верховного суда РТ указано следующее: «учитывая, что оспариваемый нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся, и на основании этого акта были реализованы права граждан и организаций, суд полагает необходимым признать его недействующим в соответствующей части со дня вступления решения в законную силу», т. е. с учетом позиции Верховного суда РТ можно сделать вывод о том, что все выданные Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани Застройщику разрешения на строительство жилых домов, ГПЗУ, иные документы, являются действующими», — сообщили в компании.

То есть в запрете речь идет о строительстве новых объектов, а не тех, разрешение на которые уже получено. Другие казанские юристы разошлись во мнениях, прав в данном случае застройщик или нет:

— С учетом того, что действительно затрагиваются права и законные интересы иных лиц, в том числе граждан-дольщиков многоквартирных домов (которых законодатель защищает специальными нормами), данное решение не должно повлиять на дальнейшую реализацию их прав, а также на ход строительства застройщиком. Нормативный акт на момент заключения гражданами договоров долевого строительства жилья и на момент получения застройщиком разрешений на строительство действовал, — сообщил Айрат Гатин, преподаватель кафедры гражданского процессуального права КФ ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», глава компании «Юридический центр «Правосудие».



Однако руководитель другой юрфирмы не столь уверен в правоте девелопера:

— Действительно, решение Верховного суда РФ не имеет ретроактивного действия, и автоматического аннулирования всей ранее выданной исходно-разрешительной документации не происходит. Легальность действий застройщика на период до принятия судебного акта сохранена. Однако любые действия, совершенные после решения суда, вступают в противоречие с генеральным планом. В связи с чем не можем согласиться с тем, что принятое решение никак не отразится на ходе строительства. Нельзя исключить того, что при вводе объектов в эксплуатацию застройщик может столкнуться с существенным проблемами, если генплан не будет изменен, — полагает управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов.

Сам девелопер также обращает внимание, что в проекте генплана городского округа Казань их земельный участок по функционалу относится к зоне размещения многоквартирной жилой застройки с высокой долей общественных функций. Кстати, площадь объекта, количество квартир, этажность и класс жилья после решения суда корректировке не подверглись.

«Приостанавливать стройку не намерены»

Подтвердили в «РС Инвестмент» и активную дальнейшую застройку оврага на Галеева — Новаторов.

«Информируем, что строительство жилых домов №1 и 2 в жилом комплексе по ул. Галеева Советского района Казани активно ведется. Приостанавливать стройку не намерены», — прокомментировали в «РС Инвестмент» информацию о том, что работа на объекте якобы «встала».

Согласно ответу, в первом и втором доме продажи идут «успешно», а в августе застройщик планирует открыть продажу квартир в третьем доме.

«Застройщик планирует, что дома будут построены и сданы в эксплуатацию в сроки, предусмотренные договорами участия в долевом строительстве», — также говорится в сообщении.

Согласно документации на сайте застройщика, первый и второй дома планируется достроить в I квартале 2019 года. Передать дольщикам их жилье должны до 30 июня 2019 года. По третьему и четвертому домам в договоре участия в долевом строительстве прописано, что строительство завершится в IV квартале 2020 года, а дольщики смогут заехать в новые квартиры не позднее 31 марта 2021 года.