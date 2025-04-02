В Таганроге ввели режим ЧС в связи с атакой БПЛА

Фото: Реальное время

В Таганроге сегодня ночью в результате атаки БПЛА ввели режим ЧС. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной. Два человека обратились за медицинской помощью.

— С 23.15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба, — написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Из дома №57 по улице Чайкиной эвакуировали 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.

После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, добавил Слюсарь.

Напомним, всего за ночь средствами ПВО уничтожено 93 БПЛА над регионами России, из них 87 — над Курском, четыре — над Ростовом и два — над Белгородом.

Елизавета Пуншева