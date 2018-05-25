Борьба за татарский: метод советских диссидентов, цитатник Путина и переговоры за закрытыми дверями

Разбираемся в позиции руководства РТ по языковому вопросу со слов его официального представителя

Фото: Максим Платонов

Брифинг официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, состоявшийся в Кабмине РТ, был посвящен насыщенной программе Рустама Минниханова на Петербургском международном экономическом форуме. Корреспондентский пункт «Реального времени» на ПМЭФ-2018 будет держать читателей в курсе событий. Но как только дело дошло до ответов на вопросы журналистов, большая часть беседы свелась к языковому вопросу, обостренному «законопроектом Аршиновой», который существенно понижает статус языков народов России в системе образования. Поскольку слова Галимовой отражают точку зрения президента Татарстана и его администрации стоит остановиться на этой части брифинга.

«Соблюдайте вашу конституцию!»

В главном позиция президента и высшего руководства Республики Татарстан была озвучена однозначно: они против предлагаемых поправок в федеральный закон «Об образовании». Для отстаивания этой точки зрения выбрано несколько методов. Весьма любопытно, что все они принадлежат к разным, даже взаимоисключающим, политическим культурам. Но в условиях, когда международная политика делается «гибридными» методами, в этом нет ничего удивительного.

Первый способ защиты казанского Кремля в вопросах языковой политики выработал еще сын Сергея Есенина — известный правозащитник Александр Есенин-Вольпин, а подхватили советские диссиденты. «Соблюдайте вашу конституцию!» — отвечали они на все действия властей, которые по форме и по существу противоречили красивым словам «Сталинской конституции» 1936 года и «Брежневской конституции» 1977 года. В практическом применении этот принцип помогал политическим заключенным добиваться своего ссылаясь на принятые государством нормативные акты.

— Это вопрос не только Татарстана. Вопрос получил широчайшее обсуждение на различных площадках и в различных субъектах Российской Федерации. К сожалению, в этом цивилизованном способе вести переговоры, появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают эти темы раскачивать, оперируя статьями Конституции Российской Федерации, которую они, судя по всему, никогда не читали и не открывали. Потому что, если бы они открывали конституцию, они бы даже не приводили такие аргументы. Для таких ленивых могу зачитать моменты, на которые надо опираться в части защиты наших прав, понимая, что право республик РФ устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях, наряду с государственным языком Российской Федерации — русским языком. Это определено 2-й частью 68 статьи Конституции Российской Федерации. Также всем народам гарантируется право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития, — рассказала Галимова.

Как только дело дошло до ответов на вопросы журналистов, большая часть беседы свелась к языковому вопросу, обостренному «законопроектом Аршиновой». Фото Максима Платонова

Дальнейший экскурс в законодательство Лилия Галимова посвятила базирующимся на конституции статьям федеральных законов «О языках народов РФ», «Об образовании», а также известному решению Конституционного суда РФ, который указал, что в целях обеспечения на территории РТ использования татарского языка во всех сферах официальных отношений законодатели РТ вправе предусмотреть его изучение как государственного языка РТ при получения основного общего образования.

— Исходя из того, что я сейчас изложила, установление добровольной основы преподавания государственных языков в РФ, как предполагается законопроектом, противоречит вышеуказанным нормам Конституции РФ, — резюмировала Галимова.

Формально слово Путина — еще не закон, но аргумент весомый

Вторая группа аргументов, озвученных Галимовой, родом из совершенно иной правовой культуры, нежели четкое следование букве закона по Есенину-Вольпину. Пока Россия остается страной «ручного управления», похоже от этого никуда не деться. По собственному признанию замруководителя пресс-службы президента РТ, она хорошо подготовилась к встрече с журналистами и подобрала цитаты из выступлений Владимира Путина по национальному вопросу.

«Тот, кто говорит: «Россия — для русских», знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна» — сказал президент России на «Прямой линии» в 2003 году.

«Для каждого народа вопрос сохранения родного языка — это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций. И комплексная, всесторонняя работа по изучению, поддержке языков народов России, безусловно, должна продолжаться», — сказал он уже в 2015 году на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку.

Нет сомнений в том, что лично Путин — сторонник осторожного подхода к национальному вопросу, в чем его регулярно упрекают русские националисты. Фото kremlin.ru



В интернете уже сложился особый жанр, когда нарезается видео с цитатами политиков за прошлые годы, а рядом дается информация о соотношении слов с цифрами и фактами. Нет сомнений в том, что лично Путин — сторонник осторожного подхода к национальному вопросу, в чем его регулярно упрекают русские националисты. Но нет ли в подборе удобных цитат, формально не имеющих силы закона, элемента самоуспокоения республиканской элиты? Или это всего лишь дипломатический ритуал, чтобы соответствовать духу времени, где государство персонализировано? Ответить на эти вопросы можно будет только по итогам борьбы за язык.

Федеральный стандарт преподавания государственных языков субъектов РФ вызревает в тишине кабинетов

Кроме противодействия инициативам, направленным на дискриминацию языков, в Татарстане ведется работа по выработке федерального стандарта преподавания государственных языков субъектов РФ, о чем «Реальное время» писало еще в прошлом году. Отвечая на наш вопрос о нынешнем статусе этой работы, Лилия Галимова обнаружила третий метод — метод кулуарных переговоров и согласований, которые происходят вне поля зрения общественности.

— Рустам Нургалиевич на своем уровне, министерство образования на своем уровне ведут переговоры. Пока это кабинетная работа, в которой у нас нет единой формулировки, которую мы могли бы точно озвучить. Это кропотливая работа, которая началась не в этом году и связана она с тем, чтобы найти удобный и компромиссный вариант для всех, — ответила Лилия Галимова «Реальному времени».

Также она подчеркнула, что эти вопросы Татарстан решает напрямую с федеральным центром, не привлекая другие национальные регионы. Этим работа на государственном уровне явно отличается от выступлений общественников из разных регионов и народов, которые за короткое время сумели сформировать взаимодействие по горизонтали. Очевидно, что для этой среды стиль работы госструктур Татарстана может показаться очень медленным, слишком умеренным и недостаточно публичным. Но именно умение избегать крайних скоропалительных решений позволило республике пережить и политические кризисы 90-х, и наступление на федерализм в 2000-х. Верность или ошибочность выбранного пути опять-таки можно будет оценить только по результатам.





В программе мероприятий Рустама Минниханова — встреча с руководством Республики Гагаузия. Фото http://tatarstan.ru



Пока официальный представитель Рустама Минниханова общалась с журналистами в здании правительства на площади Свободы, ее начальник работал в Санкт-Петербурге. В программе мероприятий Рустама Минниханова — встреча с руководством Республики Гагаузия. Были времена, когда тюркская Гагаузия и русскоязычное Приднестровье единым фронтом выступали против попыток официального Кишинева навязать румынскую идентичность. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика — малая родина депутата Государственной думы Алены Аршиновой, имя которой стоит первым в числе политиков, инициировавших скандальный законопроект.