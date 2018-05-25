Борьба за татарский: метод советских диссидентов, цитатник Путина и переговоры за закрытыми дверями
Разбираемся в позиции руководства РТ по языковому вопросу со слов его официального представителя
Брифинг официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, состоявшийся в Кабмине РТ, был посвящен насыщенной программе Рустама Минниханова на Петербургском международном экономическом форуме. Корреспондентский пункт «Реального времени» на ПМЭФ-2018 будет держать читателей в курсе событий. Но как только дело дошло до ответов на вопросы журналистов, большая часть беседы свелась к языковому вопросу, обостренному «законопроектом Аршиновой», который существенно понижает статус языков народов России в системе образования. Поскольку слова Галимовой отражают точку зрения президента Татарстана и его администрации стоит остановиться на этой части брифинга.
«Соблюдайте вашу конституцию!»
В главном позиция президента и высшего руководства Республики Татарстан была озвучена однозначно: они против предлагаемых поправок в федеральный закон «Об образовании». Для отстаивания этой точки зрения выбрано несколько методов. Весьма любопытно, что все они принадлежат к разным, даже взаимоисключающим, политическим культурам. Но в условиях, когда международная политика делается «гибридными» методами, в этом нет ничего удивительного.
Первый способ защиты казанского Кремля в вопросах языковой политики выработал еще сын Сергея Есенина — известный правозащитник Александр Есенин-Вольпин, а подхватили советские диссиденты. «Соблюдайте вашу конституцию!» — отвечали они на все действия властей, которые по форме и по существу противоречили красивым словам «Сталинской конституции» 1936 года и «Брежневской конституции» 1977 года. В практическом применении этот принцип помогал политическим заключенным добиваться своего ссылаясь на принятые государством нормативные акты.
— Это вопрос не только Татарстана. Вопрос получил широчайшее обсуждение на различных площадках и в различных субъектах Российской Федерации. К сожалению, в этом цивилизованном способе вести переговоры, появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают эти темы раскачивать, оперируя статьями Конституции Российской Федерации, которую они, судя по всему, никогда не читали и не открывали. Потому что, если бы они открывали конституцию, они бы даже не приводили такие аргументы. Для таких ленивых могу зачитать моменты, на которые надо опираться в части защиты наших прав, понимая, что право республик РФ устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях, наряду с государственным языком Российской Федерации — русским языком. Это определено 2-й частью 68 статьи Конституции Российской Федерации. Также всем народам гарантируется право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития, — рассказала Галимова.
Дальнейший экскурс в законодательство Лилия Галимова посвятила базирующимся на конституции статьям федеральных законов «О языках народов РФ», «Об образовании», а также известному решению Конституционного суда РФ, который указал, что в целях обеспечения на территории РТ использования татарского языка во всех сферах официальных отношений законодатели РТ вправе предусмотреть его изучение как государственного языка РТ при получения основного общего образования.
— Исходя из того, что я сейчас изложила, установление добровольной основы преподавания государственных языков в РФ, как предполагается законопроектом, противоречит вышеуказанным нормам Конституции РФ, — резюмировала Галимова.
Формально слово Путина — еще не закон, но аргумент весомый
Вторая группа аргументов, озвученных Галимовой, родом из совершенно иной правовой культуры, нежели четкое следование букве закона по Есенину-Вольпину. Пока Россия остается страной «ручного управления», похоже от этого никуда не деться. По собственному признанию замруководителя пресс-службы президента РТ, она хорошо подготовилась к встрече с журналистами и подобрала цитаты из выступлений Владимира Путина по национальному вопросу.
«Тот, кто говорит: «Россия — для русских», знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна» — сказал президент России на «Прямой линии» в 2003 году.
«Для каждого народа вопрос сохранения родного языка — это вопрос сохранения идентичности, самобытности и традиций. И комплексная, всесторонняя работа по изучению, поддержке языков народов России, безусловно, должна продолжаться», — сказал он уже в 2015 году на совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку.
В интернете уже сложился особый жанр, когда нарезается видео с цитатами политиков за прошлые годы, а рядом дается информация о соотношении слов с цифрами и фактами. Нет сомнений в том, что лично Путин — сторонник осторожного подхода к национальному вопросу, в чем его регулярно упрекают русские националисты. Но нет ли в подборе удобных цитат, формально не имеющих силы закона, элемента самоуспокоения республиканской элиты? Или это всего лишь дипломатический ритуал, чтобы соответствовать духу времени, где государство персонализировано? Ответить на эти вопросы можно будет только по итогам борьбы за язык.
Федеральный стандарт преподавания государственных языков субъектов РФ вызревает в тишине кабинетов
Кроме противодействия инициативам, направленным на дискриминацию языков, в Татарстане ведется работа по выработке федерального стандарта преподавания государственных языков субъектов РФ, о чем «Реальное время» писало еще в прошлом году. Отвечая на наш вопрос о нынешнем статусе этой работы, Лилия Галимова обнаружила третий метод — метод кулуарных переговоров и согласований, которые происходят вне поля зрения общественности.
— Рустам Нургалиевич на своем уровне, министерство образования на своем уровне ведут переговоры. Пока это кабинетная работа, в которой у нас нет единой формулировки, которую мы могли бы точно озвучить. Это кропотливая работа, которая началась не в этом году и связана она с тем, чтобы найти удобный и компромиссный вариант для всех, — ответила Лилия Галимова «Реальному времени».
Также она подчеркнула, что эти вопросы Татарстан решает напрямую с федеральным центром, не привлекая другие национальные регионы. Этим работа на государственном уровне явно отличается от выступлений общественников из разных регионов и народов, которые за короткое время сумели сформировать взаимодействие по горизонтали. Очевидно, что для этой среды стиль работы госструктур Татарстана может показаться очень медленным, слишком умеренным и недостаточно публичным. Но именно умение избегать крайних скоропалительных решений позволило республике пережить и политические кризисы 90-х, и наступление на федерализм в 2000-х. Верность или ошибочность выбранного пути опять-таки можно будет оценить только по результатам.
Пока официальный представитель Рустама Минниханова общалась с журналистами в здании правительства на площади Свободы, ее начальник работал в Санкт-Петербурге. В программе мероприятий Рустама Минниханова — встреча с руководством Республики Гагаузия. Были времена, когда тюркская Гагаузия и русскоязычное Приднестровье единым фронтом выступали против попыток официального Кишинева навязать румынскую идентичность. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика — малая родина депутата Государственной думы Алены Аршиновой, имя которой стоит первым в числе политиков, инициировавших скандальный законопроект.
комментарии
2. И тут все средства ХОРОШИ для достижения этой цели, в том числе и ОСОБЕННО раскрутка национального вопроса на чём угодно хоть на языке, хоть на расположении чего то там у кого то там, и так далее. Надеюсь понятно…;
3. пример - не для кого не секрет, что с момента воссоздания государственности с 22 марта, когда 1920 года В. И. Ленин принял в Кремле Б. X. Мансурова, С. Г. Саид-Галиева и других для обсуждения с ними вопроса об образовании Татарской республики[4]. Она была провозглашена постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года[5] и образована 25 июня того же года как Автономная Татарская Советская Социалистическая Республика (А.Т.С.С.Р., Татреспублика" ПРЕПОДАВАНИЕ татарского языка, классическое преподавание татарского языка, держалось на учителях сельских школ. И с ликвидацией под разными предлогами деревень и сёл для захвата пахотных земель понятно кем, раз руководила процессом КПСС, эти деревни, а следовательно школы прекратили своё существование, а с ним и образование на татарском языке - мы Ж все ЭТО ПОМНИМ, на наших глазах происходило ПЕРЕСЕЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ГОРОДА ПОД ПРЕДЛОГОМ ТЁПЛЫХ КЛОЗЕТОВ как будто нельзя было всем сельским жителям построить коттеджи с ванными с туалетами саунами, но тогда бы нынешние хозяева данных пахотных земель их бы просто не увидели, а не то, что получили. Да и голоса в городах на выборах были нужны в поддержку «своих». А вот кто сейчас здесь свой и какое он имел отношение к ликвидации малочисленных школ в неперспективных деревнях?
4. так что всё шито белыми нитками, всё на виду - после революции была мода на бушлаты, пошитые таким образом;
5. откуда пошли бушлаты? все скажут с флота. Это совершенно правильно, но не до конца. Да пошли с флота, НО С ПАРУСНОГО ФЛОТА - бушлат это тёплая спецодежда для РАБОТЫ НА РЕЯХ;
6. вот так и с языками. Русский, который, являясь родным для 85% населения РФ, и, являясь по факту языком межнационального общения, является государственным для ВСЕХ, граждан и не граждан РФ. Мы ЗАПИСАЛИ татарский государственным (не буду долго рассусоливать), то есть языком управления государством, но НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ, кроме заставления русских его не изучать, а ТОЛЬКО ПОНИМАТЬ, чтобы татарский СТАЛ государственным, языком управления - ГДЕ ПРОГРАММА или программы применения татарского языка в машиностроении, кораблестроении, просто в строительстве-"кирпич юк, раствор бар?"??? Где? Я ВАС СПРАШИВАЮ? ГДЕ СЛОВАРИ? Где программа обучения судосборщиков на татарском вместо русского? Не обучают на русском, нет специалистов, обучайте на татарском. Вот для таких, как Вы, избранный богом народ (евреи) и создал притчу о вавилонской башне – фактически запретив обучение судосборщиков титульной национальности на русском, чужом для тних языке по вашему мнению, Вы не решили с обучением этих ребятишек на их родном, следовательно вы начали угроблять судостроение, на котором пиаритесь…да тут про мать;
7. так что пока объективно необходимое выполнение положений Конституции РФ в Вашей, господа интерпретации статьи 68 Конституции РФ, в Ваших руках ОБЪЕК-ТИВНО работает на развал, то есть уничтожение России, как государства через фактическое принуждение обучение не родному языку, не являющемуся государственным для всей России, то есть, не подлежащему включению в в федеральные программы обучения как финансировать то местные хотелки? И фактически создание межнациональной розни..
8. к п. 7 так где ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ СКАЖЕМ ТАТАРСКО-РУССКОГО И РУССКО-ТАТАРСКОГО СЛОВАРЕЙ ПО Э ФИНАНСОВЫМ, Э БЮДЖЕТНЫМ , Э НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ? Или русским, принимающим решения в Госсовете РТ по данным вопросам, не надо знать, как на татарском звучат термины по вышеназванным вопросам?
9. вот тут написали про то, про сё, но всё же было на наших глазах, всё было при нас, у нас даже в Госсовете Масхадов выступал, так как? Зачем же передёргивать? Не в карты играем. Если Вы так себя выставляете защитниками перед народом, многонациональным кстати, а не только перед русскими и татарами, то объясните по памятнику Вахитову -памятнику человеку, который своё жизнью заложил воссоздание государственности Булгарского улуса, где Улу-Мухаммед хан (Улуг Мухаммед, тат. Oluğ Möxämmät, Олуг Мөхәммәт, 1405 — 1445, Казань) — средневековый государственный деятель, чингизид, золотоордынский (до 1436), крымский (1437) и казанский хан (1438—1445). создал Казанское ханство, развалив тем самым Золотую орду? Так по памятнику, зачем его вообще упоминать в таких контекстах, как снос, перенос да вкупе с торговым центром. Получается, что чьи то чужие бабки тем, кто за это получает зарплату (разрешительная система) а мы все знаем кто есть кто, дороже памяти о человеке и гражданине, обеспечившим в 1917 году разговор с Лениным 1920 года.. ? Али как?
10. ну так как? Будем и дальше крутить кино, или всё таки у кого то ПРОЯВЯТСЯ остатки возможностей понять, что МЫ С ВАМИ ТУТ ТВОРИМ В БОРЬБЕ за .. так писать дальше?.. о э .. кормушках на э … основе … принадлежности, так как? Может перестанем дёргать ПВВ? Он же юрист, причём грамотный, и ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ, что ОТСУТСТВИЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ на ЛЮБОЕ УНИЖЕНИЕ ЕГО ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, как гражданина, тем более ни чем необоснованное (как его слова сочетают, зашибись), ЯВЛЯЕТСЯ УНИЖЕНИЕМ РОССИИ через УНИЖЕНИЕ ЕЁ ПРЕЗИДЕНТА, а следовательно и всех нас, кто за него ПРОГОЛОСОВАЛ…мне бы Ваши э познания, или знания? так скажем ….