В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 и трамваев №1, 6
В Казани временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6. Причиной стала поломка контактной сети, вызванная проездом крупногабаритного транспорта под мостами Воровского.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия работают аварийные службы предприятия.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом сложившейся ситуации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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