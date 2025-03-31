Минус два BMW и коттедж: суд Казани разрешил «раскулачить» полковника Дорошкевича на 21 млн

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани удовлетворил иск прокуратуры Татарстана к бывшему главе отдела полиции «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу и его родным. Первое, отказное, решение райсуда по этому иску о «раскулачивании» в августе прошлого года отменила кассация.

Напомним, еще в феврале 2023-го в районном суде Казани стартовал процесс по иску «Прокурор РТ против семьи ВИП-полицейского». Илдус Нафиков (ныне глава надзорного ведомства в Марий Эл) обвинил Дорошкевича в приобретении членами его семьи имущества на 25,6 млн рублей на «нетрудовые» доходы в 2020–2022 годах. Речь в иске шла о земельном участке 552 «квадрата» с жилым домом в 234 «квадрата» в Приволжском районе Казани, а также пяти автомобилях. Истец просил забрать дом с участком и автомобили BMW X5 и BMW X6 в доход государства, а также взыскать с Дорошкевичей 6,5 млн рублей за три другие, уже проданные машины.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ноябре 2023-го Приволжский райсуд Казани отказал прокурорам, посчитав, что «полученные семьей Тараса Дорошкевича доходы за рассматриваемый период не превысили понесенные расходы». Одним из доводов в пользу такого решения стали не обжалованные силовиками расписки на почти 9 млн рублей, с чем позже согласился Верховный суд Татарстана. Однако сотрудники надзорного ведомства продолжили оспаривать эти решения.

В частности, прокурор РТ указывал на сомнительность договора беспроцентного займа сроком на три года, согласно которому в феврале 2022-го бизнесмен Марк Шагеев одолжил безработному студенту энергетического колледжа — сыну полковника аж 5 миллионов рублей, причем заключил эту сделку в здании ОП «Зареченский». Кроме того, по данным ФСБ, в день заключения указанного договора Шагеев отдел полиции не посещал — номер его мобильного в данной зоне не фиксировался.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Шестой КСОЮ отменил решение райсуда и апелляционное определение и вернул материалы на пересмотр.

По данным «Реального времени», в ходе повторного процесса прокуратура снизила исковые требования — взыскать с Дорошкевичей не 6,5 млн рублей за три уже проданные машины, а лишь 2,45 млн — за один автомобиль, при этом требования по дому и участку остались неизменными.

Сегодня судья Приволжского райсуда Казани Наиль Марданов постановил обратить в доход государства две иномарки, оформленные на сына полковника, а также дом семьи 234 кв.м с участком 0,5 га и взыскать 2 млн 450 тысяч рублей за отчуждение еще одного автомобиля. Общий размер удовлетворенных требований составил 21,5 млн рублей, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Решение пока в силу не вступило.

Тем временем антикоррупционный иск прокуратуры РТ к экс-главе КирМоса вырос до 425 млн рублей.