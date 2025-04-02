Новости происшествий

10:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Зеленодольске водитель сбил подростка — несовершеннолетний получил тяжелые травмы

08:41, 02.04.2025
В Зеленодольске водитель сбил подростка — несовершеннолетний получил тяжелые травмы
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Накануне вечером в Зеленодольске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2112 совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего перекресток по зебре на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло напротив дома № 60 по ул. Столичной.

В результате наезда подросток получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, ход расследования которого взят на контроль в городской прокуратуре.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

Читайте также