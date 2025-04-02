В Зеленодольске водитель сбил подростка — несовершеннолетний получил тяжелые травмы
Накануне вечером в Зеленодольске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2112 совершил наезд на 17-летнего пешехода, переходившего перекресток по зебре на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло напротив дома № 60 по ул. Столичной.
В результате наезда подросток получил тяжелые травмы, его госпитализировали.
По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ, ход расследования которого взят на контроль в городской прокуратуре.
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