Пьяный россиянин покусал бортпроводников на рейсе из Казани в Пхукет

Фото: Максим Платонов

Один из пассажиров покусал бортпроводников на борту рейса WZ-3144 из Казани в Пхукет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-каналы.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на бортпроводников. На пассажира было составлено заявление в полицию, на основании которого дебошира задержали по возвращении в Россию.

— По его возвращении в Россию сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, — сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас принимается решение о привлечении дебошира к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пхукет входит в число наиболее распространенных авиарейсов из Казани. В месяц из столицы Татарстана на популярный курорт совершается девять рейсов.

Зульфат Шафигуллин