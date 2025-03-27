В Хургаде приостановили подводные экскурсии после крушения батискафа с туристами
В египетской Хургаде временно прекращены все погружения на батискафах после трагического инцидента с участием российских туристов. Об этом сообщают как отдыхающие, так и местные туроператоры, пишет RT.
По информации египетского телеканала Sada El-Balad, тела погибших уже подняты на поверхность, пострадавшие доставлены в больницы. Стоимость неудачной экскурсии, по данным SHOT, составила около 7 тысяч рублей с человека.
Власти продолжают поисково-спасательную операцию — по данным РИА «Новости», внутри затонувшего судна остаются еще пять человек.
Выяснилось, что среди погибших при крушении батискафа в Египте есть семейная пара из Татарстана — 38-летняя Кристина и 40-летний Равиль Валиуллины.
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