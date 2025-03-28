Чистопольского педагога оштрафовали за избиение и оскорбления учеников

Фото: Динар Фатыхов

Чистопольский городской суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Гособвинение поддержала Чистопольская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено 15 декабря 2024 года.

Следствием установлено, что 12 декабря педагог СОШ во время урока на почве личной неприязни к ученикам 7-го и 11-го классов наносил побои и оскорблял их. По версии следствия, педагог применил недопустимые способы воспитания. Причиной стало нарушение дисциплины со стороны учеников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 10 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отмечается, что после вступления приговора в законную силу осужденный педагог, согласно Трудовому кодексу РФ, не сможет заниматься трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

Рената Валеева