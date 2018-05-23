«Решено полностью обойти Сосновку. Дорогу увели в зону аварийной посадки»

На реализацию масштабного проекта генплана Казани требуется 1,5 триллиона рублей

Фото: Олег Тихонов

О новых дорогах и новых рекреационных зонах, которые предусмотрены в проекте нового генерального плана Казани, говорили больше всего сегодня участники пресс-конференции в городском Управлении архитектуры и градостроительства — главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, руководитель группы разработчиков генплана, первый заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы Олег Григорьев и начальник УАиГ Ирина Дябилкина. Корреспонденту «Реального времени» удалось получить ответы на некоторые наболевшие вопросы.

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Рассказ о проекте генплана Олег Григорьев начал с ответа на риторический, по сути, вопрос: почему возникла необходимость разрабатывать новый план, если старый еще не выполнен. О том, что прежний, вовсе не старый по «возрасту» генплан, утвержденный в 2007 году, давно себя исчерпал, говорилось не раз, но Григорьев подкрепил это цифрами:

— Уже в 2013 году население Казани достигло расчетной цифры в 1 миллион 180 тысяч человек. По базовому варианту прогноза оно к 2035 году составит 1,43 миллиона человек, а для расчета на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры мы использовали самый жесткий вариант прогноза — 1,52 миллиона.

Свои расчеты, как уточнил Григорьев, архитекторы строили не на официальных статданных, а на данных мобильных операторов связи о сим-картах, действующих в Казани, и об их местонахождении в разное время суток. Таким образом была собрана не только информация о реально живущих в городе людях, но и проявилась картина реального города, который выходит далеко за пределы официальных границ Казани.

Рассказ о проекте генплана Олег Григорьев начал с ответа на риторический, по сути, вопрос: почему возникла необходимость разрабатывать новый план, если старый еще не выполнен. Фото Инны Серовой



Дороги обойдут Сосновку

Одной из самых остро прозвучавших на пресс-конференции тем стали дороги, которые запланировано вести сквозь поселки — по участкам и домам, где живут люди. Рассказывая о проделанной разработчиками генплана аналитической работе, Григорьев сделал акцент на том, что они постарались решить глобальные задачи, чтобы обеспечить транспортную связь между всеми районами города и одновременно, по возможности, исключить маятниковую миграцию населения по маршруту «дом — работа».

Для этого, по его словам, в проект генплана была заложена «масса центров второго плана, обеспечивающих полицентрическое развитие города». Проще говоря, это микрорайоны, в которых есть и жилые дома, и социальная инфраструктура — детсады, школы, поликлиники, и места приложения рабочей силы, так что в идеале выбираться из них жители будут, если только сами захотят этого. А на случай, если все-таки захотят, эти центры второго плана предлагается связать между собой и со старыми кварталами новыми дорогами.

На вопрос корреспондента «Реального времени», почему эти новые дороги так необходимо прокладывать именно там, где люди законно получили земельные участки под индивидуальные дома и дома эти уже построили, Григорьев сообщил, что часть претензий, поступивших со стороны жителей поселков, разработчики уже сняли:

— По поводу возможных сносов жилых домов… Ни одного участка дорог, предполагающих снос, мы при проектировании заново не предусмотрели — все, что предполагает снос, уже есть в действующем генплане. Более того, по части дорог, которые есть в действующем генплане и которые вызывают вопросы, в частности, в Сосновке, мы ценой достаточно серьезных усилий пришли к некоторому компромиссу с авиазаводом имени Горбунова и увели дороги в зону аварийной посадки. Принято решение полностью обойти Сосновку. Остаются Большие Клыки, но этот участок дороги есть и в действующем генплане.

Ирина Дябилкина пообещала, что замечания, высказанные жителями города, будут «анализироваться». Фото Инны Серовой



А на вопросы журналистов, насколько будут учитываться замечания, высказанные жителями города по этому вопросу, при утверждении генплана в окончательном виде, ответила Ирина Дябилкина. Она сказала, что замечания будут «анализироваться».

Что же касается вызвавшего недоумение у многих горожан решения загнать весь транспорт в узкое «горлышко» на Сибирском тракте за «КАН Авто», руководитель группы разработчиков генплана пояснил, что этот транспортный узел нужен как раз для того, чтобы направить потоки транспорта не через Дербышки, а в объезд, по новой дороге.

На личном автомобиле не разъездишься…

Григорьев сообщил несколько важных прогнозных цифр. По мнению проектировщиков, объемы перевозок на личном автотранспорте к 2025 году упадет с нынешних 40% до 36%, а к 2035-му — до 34%. Перевозки метрополитеном с 7% возрастут до 9% и 10% соответственно.

Резкий рост предрекают железнодорожным перевозкам — с нынешних 2% до 7%, а затем до 8%. А наземный транспорт, напротив, начнет терять популярность: сейчас он перевозит 51% пассажиров, к 2025 году будет перевозить 48%, а к 2035-му — 45%. Рост железнодорожных перевозок основан на перспективе появления в Казани полноценного железнодорожного кольца.

Но, несмотря на вышеупомянутое обещание минимизировать перемещения казанцев по маршруту «дом — работа», средняя дальность поездки с 7,15 км к 2035 году вырастет предположительно до 9 км, а вот среднее время поездки, которое сейчас составляет 33 минуты, на 3 минуты сократится.

Татьяна Прокофьева пояснила, что строить жилые кварталы на месте Порохового завода невозможно по ряду причин, включая экологические: территория потребует серьезной очистки от химзагрязнений. Фото Инны Серовой



…а на месте порохового завода жилье не построишь

Вопрос журналистов, что предполагают разработчики генплана сделать на месте Казанского порохового завода, переезд которого — дело решенное, был адресован Григорьеву, но микрофон перехватила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Она пояснила, что строить жилые кварталы на месте завода невозможно по ряду причин, включая экологические: территория потребует серьезной очистки от химзагрязнений. Ну а Григорьев потом внес свою лепту, уточнив, что на этой земле возможно появление «общественно-производственных» объектов. Новое слово в старой классификации объектов капитального строительства, которая делит здания на жилые, общественные, административные и производственные, означало, по-видимому, что на месте «пороховушки» все-таки предполагается разместить небольшие предприятия.

Перекос с Лаишево

Хоть смейся, хоть плачь: самая престижная зона отдыха — Боровое Матюшино — рискует уже очень скоро стать транспортно недоступной.

— Если Лаишево построит на подходах к городу, как планирует, 6 миллионов квадратных метров жилья, в этом направлении на дорогах будут постоянные пробки, — предупредил Григорьев. — И даже если построит всего 25% от плана, пробки будут.

Самая престижная зона отдыха — Боровое Матюшино — рискует уже очень скоро стать транспортно недоступной. Фото kazan.buyreklama.com



Что же касается центра Казани, то разгрузить его от дорожных пробок в часы пик поможет запланированное на перспективу строительство двух новых мостов через Волгу. К ним не придется пробиваться так, как приходится к существующему, — через узкое горлышко старой Казани.

За железной дорогой — гуляй-не хочу

Несмотря на заявление разработчиков проекта генплана о том, что они старались сохранить каждый зеленый уголок, каждый скверик, рекреационных зон на карте города до обидного мало. И основные зеленые островки располагаются на периферии. На вопросы журналистов о сохранении рекреационных зон на берегах Казанки в районе улиц Галеева и Гаврилова, за которое ратуют городские экологи, Олег Григорьев, по сути, ответил отрицательно. Он пояснил, что проект генплана узаконивает застройку на Галеева, а на Гаврилова предусматривает многоэтажную застройку с небольшой рекреационной зоной в виде набережной вдоль берега.

На прогулки же он жителям Ново-Савиновского района предложил отправляться… за железную дорогу — в зону аварийной посадки самолетов авиазавода имени Горбунова. Ее, дескать, в обозримом будущем точно не застроят. А пройти и даже проехать туда позволят предусмотренные проектом генплана новые дороги и тоннель под железнодорожными путями в районе улицы Гаврилова.

Григорьев сообщил, что генпланом предусмотрено увеличение площади зеленых территорий в городе на 12%, и подчеркнул, что «карта границ города при этом практически не изменится».

Разгрузить от дорожных пробок в часы пик центр Казани поможет запланированное на перспективу строительство двух новых мостов через Волгу. Фото Максима Платонова

Цена вопроса

Только реализация первой очереди генплана, до 2025 года, обойдется, по расчетам проектировщиков, в 762 млрд рублей, а на то, чтобы осуществить запланированное на расчетный срок до 2035 года (включая первую очередь), нужно 1 597 млрд. На развитие транспортной инфраструктуры потребуется 121 млрд рублей до 2025 года и еще 131 млрд в период с 2025-го по 2035-й.

При этом 722 млрд рублей из 1 597 планируется получить из бюджета, а 874 — из внебюджетных источников. Соответственно, в год придется тратить по 93,9 млрд рублей, из них 42,5 млрд надо будет ежегодно находить в бюджете республики.