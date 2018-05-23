«Решено полностью обойти Сосновку. Дорогу увели в зону аварийной посадки»
На реализацию масштабного проекта генплана Казани требуется 1,5 триллиона рублей
О новых дорогах и новых рекреационных зонах, которые предусмотрены в проекте нового генерального плана Казани, говорили больше всего сегодня участники пресс-конференции в городском Управлении архитектуры и градостроительства — главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, руководитель группы разработчиков генплана, первый заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы Олег Григорьев и начальник УАиГ Ирина Дябилкина. Корреспонденту «Реального времени» удалось получить ответы на некоторые наболевшие вопросы.
Посчитали по телефонам
Рассказ о проекте генплана Олег Григорьев начал с ответа на риторический, по сути, вопрос: почему возникла необходимость разрабатывать новый план, если старый еще не выполнен. О том, что прежний, вовсе не старый по «возрасту» генплан, утвержденный в 2007 году, давно себя исчерпал, говорилось не раз, но Григорьев подкрепил это цифрами:
— Уже в 2013 году население Казани достигло расчетной цифры в 1 миллион 180 тысяч человек. По базовому варианту прогноза оно к 2035 году составит 1,43 миллиона человек, а для расчета на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуры мы использовали самый жесткий вариант прогноза — 1,52 миллиона.
Свои расчеты, как уточнил Григорьев, архитекторы строили не на официальных статданных, а на данных мобильных операторов связи о сим-картах, действующих в Казани, и об их местонахождении в разное время суток. Таким образом была собрана не только информация о реально живущих в городе людях, но и проявилась картина реального города, который выходит далеко за пределы официальных границ Казани.
Дороги обойдут Сосновку
Одной из самых остро прозвучавших на пресс-конференции тем стали дороги, которые запланировано вести сквозь поселки — по участкам и домам, где живут люди. Рассказывая о проделанной разработчиками генплана аналитической работе, Григорьев сделал акцент на том, что они постарались решить глобальные задачи, чтобы обеспечить транспортную связь между всеми районами города и одновременно, по возможности, исключить маятниковую миграцию населения по маршруту «дом — работа».
Для этого, по его словам, в проект генплана была заложена «масса центров второго плана, обеспечивающих полицентрическое развитие города». Проще говоря, это микрорайоны, в которых есть и жилые дома, и социальная инфраструктура — детсады, школы, поликлиники, и места приложения рабочей силы, так что в идеале выбираться из них жители будут, если только сами захотят этого. А на случай, если все-таки захотят, эти центры второго плана предлагается связать между собой и со старыми кварталами новыми дорогами.
На вопрос корреспондента «Реального времени», почему эти новые дороги так необходимо прокладывать именно там, где люди законно получили земельные участки под индивидуальные дома и дома эти уже построили, Григорьев сообщил, что часть претензий, поступивших со стороны жителей поселков, разработчики уже сняли:
— По поводу возможных сносов жилых домов… Ни одного участка дорог, предполагающих снос, мы при проектировании заново не предусмотрели — все, что предполагает снос, уже есть в действующем генплане. Более того, по части дорог, которые есть в действующем генплане и которые вызывают вопросы, в частности, в Сосновке, мы ценой достаточно серьезных усилий пришли к некоторому компромиссу с авиазаводом имени Горбунова и увели дороги в зону аварийной посадки. Принято решение полностью обойти Сосновку. Остаются Большие Клыки, но этот участок дороги есть и в действующем генплане.
А на вопросы журналистов, насколько будут учитываться замечания, высказанные жителями города по этому вопросу, при утверждении генплана в окончательном виде, ответила Ирина Дябилкина. Она сказала, что замечания будут «анализироваться».
Что же касается вызвавшего недоумение у многих горожан решения загнать весь транспорт в узкое «горлышко» на Сибирском тракте за «КАН Авто», руководитель группы разработчиков генплана пояснил, что этот транспортный узел нужен как раз для того, чтобы направить потоки транспорта не через Дербышки, а в объезд, по новой дороге.
На личном автомобиле не разъездишься…
Григорьев сообщил несколько важных прогнозных цифр. По мнению проектировщиков, объемы перевозок на личном автотранспорте к 2025 году упадет с нынешних 40% до 36%, а к 2035-му — до 34%. Перевозки метрополитеном с 7% возрастут до 9% и 10% соответственно.
Резкий рост предрекают железнодорожным перевозкам — с нынешних 2% до 7%, а затем до 8%. А наземный транспорт, напротив, начнет терять популярность: сейчас он перевозит 51% пассажиров, к 2025 году будет перевозить 48%, а к 2035-му — 45%. Рост железнодорожных перевозок основан на перспективе появления в Казани полноценного железнодорожного кольца.
Но, несмотря на вышеупомянутое обещание минимизировать перемещения казанцев по маршруту «дом — работа», средняя дальность поездки с 7,15 км к 2035 году вырастет предположительно до 9 км, а вот среднее время поездки, которое сейчас составляет 33 минуты, на 3 минуты сократится.
…а на месте порохового завода жилье не построишь
Вопрос журналистов, что предполагают разработчики генплана сделать на месте Казанского порохового завода, переезд которого — дело решенное, был адресован Григорьеву, но микрофон перехватила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Она пояснила, что строить жилые кварталы на месте завода невозможно по ряду причин, включая экологические: территория потребует серьезной очистки от химзагрязнений. Ну а Григорьев потом внес свою лепту, уточнив, что на этой земле возможно появление «общественно-производственных» объектов. Новое слово в старой классификации объектов капитального строительства, которая делит здания на жилые, общественные, административные и производственные, означало, по-видимому, что на месте «пороховушки» все-таки предполагается разместить небольшие предприятия.
Перекос с Лаишево
Хоть смейся, хоть плачь: самая престижная зона отдыха — Боровое Матюшино — рискует уже очень скоро стать транспортно недоступной.
— Если Лаишево построит на подходах к городу, как планирует, 6 миллионов квадратных метров жилья, в этом направлении на дорогах будут постоянные пробки, — предупредил Григорьев. — И даже если построит всего 25% от плана, пробки будут.
Что же касается центра Казани, то разгрузить его от дорожных пробок в часы пик поможет запланированное на перспективу строительство двух новых мостов через Волгу. К ним не придется пробиваться так, как приходится к существующему, — через узкое горлышко старой Казани.
За железной дорогой — гуляй-не хочу
Несмотря на заявление разработчиков проекта генплана о том, что они старались сохранить каждый зеленый уголок, каждый скверик, рекреационных зон на карте города до обидного мало. И основные зеленые островки располагаются на периферии. На вопросы журналистов о сохранении рекреационных зон на берегах Казанки в районе улиц Галеева и Гаврилова, за которое ратуют городские экологи, Олег Григорьев, по сути, ответил отрицательно. Он пояснил, что проект генплана узаконивает застройку на Галеева, а на Гаврилова предусматривает многоэтажную застройку с небольшой рекреационной зоной в виде набережной вдоль берега.
На прогулки же он жителям Ново-Савиновского района предложил отправляться… за железную дорогу — в зону аварийной посадки самолетов авиазавода имени Горбунова. Ее, дескать, в обозримом будущем точно не застроят. А пройти и даже проехать туда позволят предусмотренные проектом генплана новые дороги и тоннель под железнодорожными путями в районе улицы Гаврилова.
Григорьев сообщил, что генпланом предусмотрено увеличение площади зеленых территорий в городе на 12%, и подчеркнул, что «карта границ города при этом практически не изменится».
Цена вопроса
Только реализация первой очереди генплана, до 2025 года, обойдется, по расчетам проектировщиков, в 762 млрд рублей, а на то, чтобы осуществить запланированное на расчетный срок до 2035 года (включая первую очередь), нужно 1 597 млрд. На развитие транспортной инфраструктуры потребуется 121 млрд рублей до 2025 года и еще 131 млрд в период с 2025-го по 2035-й.
При этом 722 млрд рублей из 1 597 планируется получить из бюджета, а 874 — из внебюджетных источников. Соответственно, в год придется тратить по 93,9 млрд рублей, из них 42,5 млрд надо будет ежегодно находить в бюджете республики.
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