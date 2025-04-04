«Взятку не брал»: в Казани стартовал суд по «делу тыловиков» МВД Татарстана

Фото: Реальное время

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение полковникам внутренних дел Рамилю Шакирову и Артему Мешкову, а также гендиректору СК «Феникс» Айвару Хакимову. Вину все трое фигурантов отрицают, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, суд по «делу тыловиков» стартовал с третьей попытки — к первому заседанию бывшего начальника службы тыла МВД по РТ Шакирова, действующего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РТ Мешкова и Хакимова не успели этапировать в Казань из двух изоляторов Москвы. В итоге 28 февраля судья Алия Зиганшина лишь продлила срок ареста трем фигурантам. Второе заседание, 3 апреля не состоялось ввиду того, что обвиняемых не привезли в суд уже из СИЗО Казани.

Марк Гильманов. Реальное время / realnoevremya.ru

Сегодня подобных помех не было. Чтобы огласить фабулу дела представителю Вахитовской прокуратуры потребовалось порядка трех часов.

В первом коррупционном эпизоде за период с декабря 2014 года по декабрь 2019-го фигурирует взятка в виде оплаты представительских расходов тыловиков, в частичности обеды в ресторанах «Татарская усадьба», «Хинкальная» и других, а также закупку сувенирной продукции. Общая сумма по этому эпизоду составила не менее 4 млн 579 тысяч рублей, сообщил суду гособвинитель Марк Гильманов. Данную взятку вменяют Шакирову и Мешкову. Взяткодателями, по версии обвинения, выступали коммерсанты Идрисов и Каримов, заинтересованные в поставках МВД запчастей и услуг по обслуживанию авто, которые в обмен на вознаграждения получали служебную информацию о министерских закупках и могли участвовать в них на выгодных условиях, а также пользоваться попустительством в случае нарушений условий госзаказа.

Рамиль Шакиров. Реальное время / realnoevremya.ru

Также Шакирову и Мешкову и неким неустановленным должностным лицам МВД Татарстана и центра хозяйственного и сервисного обеспечения министерства при посредничестве Хакимова вменяют получение денежных средств на сумму 23 млн 507,99 тысяч рублей с августа 2016 года по август 2021 года. В обвинении указаны «откаты» в 10-15 процентов по заключенным контрактам МВД с фирмами предполагаемого взяткодателя Нагуманова и передаче сумм наличными, а также переводы на счета подконтрольных Хакимову компаний с последующим обналичиванием. Как отметил гособвинитель, часть средств по этому эпизоду направлялась по реквизитам Фонда развития и реализации программ безопасности «Хезмэт»

По третьему коррупционному эпизоду — на сумму «не менее 329 тысяч 297 рублей» — в качестве предполагаемого взяткодателя привлекают подсудимого Хакимова, а получателями считают двух других арестованных. Деньги, по версии обвинения, передавались с конца июля по декабрь 2020 года за совершение незаконных действий в пользу компании «Новый элемент», а именно, систематической передачи Хакимову информации и документов по госзакупкам министерства.

По окончании оглашения Рамиль Шакиров заявил, что вину не признает: «Взятку не брал». На уточняющий вопрос судьи — касается ли эта позиция всех эпизодов дела, он ответил утвердительно.

Два других фигуранта также полностью отрицали вину. Но мотивировать свою позицию сегодня не стали.