Экс-глава ФСС Татарстана получил в колонии 9 поощрений и просится на принудительные работы

Фото: Максим Платонов

По данным «Реального времени», за время отсидки в свияжской колонии осужденный за взятку Павел Лоханов получил рабочую профессию и стал бригадиром ремонтников и строителей. А еще получил 9 поощрений в виде дополнительных свиданий и посылок.

Однако Зеленодольский суд не поверил в исправление бывшего управляющего отделения Фонда соцстраха в Татарстане и отказал в ходатайстве о замене остатка срока принудительными работами.

Это решение обжаловано в Верховном суде Татарстана.

С учетом правок в апелляции и кассации назначенный приговором суда срок Лоханова составляет 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Отбыто уже больше половины.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, под стражей ВИП-страховщик оказался в сентябре 2021-го после задержания и погони. В июне 2022-го Московский райсуд Казани признал его виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед». Деньги были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч.

Как выяснило «Реальное время», главной помехой для смягчения наказания Лоханову стали нарушения, допущенные больше трех лет назад в СИЗО Казани.