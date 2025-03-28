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В Актанышском районе Татарстана произошло ДТП: погибли отец и дочь

11:27, 28.03.2025
В Актанышском районе Татарстана произошло ДТП: погибли отец и дочь
Фото: Динар Фатыхов

В Актанышском районе Татарстана произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли водитель и его 7-летняя дочь. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Столкновение произошло с грузовым автомобилем Mitsubishi. В результате аварии водитель Lada Vesta и его старшая дочь погибли на месте. В машине также находилась 5-летняя девочка, которая с травмами была госпитализирована вместе с матерью.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства аварии. В связи с произошедшим прокуратура Актанышского района организовала процессуальную проверку, ход и результаты которой будут контролироваться.

Анастасия Фартыгина

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